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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مستقبل وطن» يعقد ورشة عمل حول «تحديات وزارة البترول»

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:39 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
أشرف لاشين
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عقد حزب «مستقبل وطن» اليوم، ورشة عمل عن «تحديات وزارة البترول والثروة المعدنية لمواكبة التطورات العالمية» بحضور وزير البترول المهندس طارق الملا.

وقال أسامة كمال وزير البترول السابق وأمين لجنة البترول والطاقة بحزب مستقبل وطن، خلال الورشة إن هناك تحديات كان لقطاع البترول دوره الكبير في دعم الاقتصاد القومي، على رأسها الثروة المعدنية، وتصدت له الحكومة بشجاعة، مشيرًا إلى أن المناطق الحدودية في جنوب غرب البلاد، تمثل خطورة ومنطقة أمن قومي، والتنقيب عن المعادن بها أمر يحسب للحكومة، إضافة إلى منتدى غاز شرق المتوسط، والذي يمثل بعد اقتصادي وأمني أيضا، حيث يسهم في حماية مصر من المطامع الحدودية.

من جانبها، قالت رشا رمضان عضو مجلس النواب، إن قطاع البترول شهد تحديات ومشاكل كثيرة بعد ثورة 25 يناير، أهمها وجود فجوة بين العرض والطلب في المواد البترولية، إلى جانب تراجع الاستكشافات، وارتفاع مديونية القطاع لأعلى مستوى.

وأكدوا الدكتورة رشا رمضان أن وزارة البترول والهيئة العامة تحملت بمفردها عبء دعم الطاقة، وهذا كان له أثره على الموازنة، وأي جهة تدعي أنها تحملت عبء دعم الطاقة كلام غير صحيح.

وأشارت إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو بالأخص الخمس سنوات الأخيرة، حدثت طفرة في قطاع البترول، وشهد القطاع طفرة كبيرة تمثلت في توفير احتياجات السوق من البنزين والسولار، وهو ما لم يكن قائما قبل هذه الفترة، وكثرة الاكتشافات خلال الفترة الأخيرة، أبرزها حقل ظهر فضلا عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

كما تحدث عن مشروع تحديث قطاع البترول، تحت رعاية المهندس طارق الملا، وزير البترول، ومشروع خطوط الأنابيب وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.

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