رئيس اليمن ينعى حسنى مبارك

بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، برقية عزاء ومواساة في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.ونوه عبدربه بمكانة الرئيس الراحل ومواقفه القومية في خدمة مصر وقضايا الأمة العربية وإسهاماته الدائمة في نصرة قضايا الأمة العربية ودعم وتعزيز العلاقات المتينة بين مصر واليمن، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".وعبر عن خالص العزاء والمواساة لمصر قيادة وشعبًا وأهل وذوي ومحبي الرئيس الراحل مبارك، مبتهلًا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجنب مصر كل مكروه.