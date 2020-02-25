الرئيس السيسى يصدر قانون الضريبة المضافة على السجائر والمعسل

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 13 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.ويتضمن التعديل زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والمعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط، المستوردة والمحلية ونشر القانون في الجريدة الرسمية.