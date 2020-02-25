تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس "عمرو. ا"، في اتهامه بمشاركة أنشطة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.