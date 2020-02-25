بعد لقاء تميم.. الرئيس الجزائري يزور السعودية غدًا

يجري رئيس الجمهورية الجزائري عبدالمجيد تبون، غدا الأربعاء، زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية.وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان مساء اليوم، أن الزيارة التي يقوم بها عبدالمجید تبون، للمملكة العربیة السعودية، جاءت تلبیة لدعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز.وأشار البيان إلى أن تبون سیجري خلال الزيارة التي تستغرق 3 أيام مشاورات مع العاھل السعودي حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي والتشاور في القضايا التي تھم البلدين.يذكر أن تميم بن حمد أمير قطر أجرى اليوم زيارة لمدة يوم واحد إلى الجزائر بحث خلالها مع الرئيس الجزائري العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.