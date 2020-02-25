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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: تسجيل إصابتين جديدتين بـ«كورونا»

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:25 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلن مسئول في وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، فى نبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".

وكان أوليفيه فيران وزير الصحة الفرنسي، أعلن أنه يتابع الوضع في إيطاليا عن كثب.

وقال فيران في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان: إن ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلاده أمر مرجح للغاية، وإن السلطات الصحية تستعد تحسبا لانتشاره.

وأضاف أن اليوم ليس هناك سوى مريض واحد مصاب في فرنسا وهو في المستشفى في ليون، حالته الصحية ليست مقلقة، وكل الباقين، عدا رجل توفي عن 80 عاما، قد خرجوا من المستشفى بعد أن تماثلوا للشفاء وهم ليسوا ناقلين للعدوى، وأن احتمال ظهور حالات أخرى مرجح بشدة، هل يصبح وباء"؟" نستعد لذلك.

وأشار الوزير إلى أن عدد معامل التحاليل المجهزة باختبارات تشخيصية ستزيد لتصل لطاقة "عدة آلاف" من الاختبارات يوميا مقابل 400 في الوقت الحالي.

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