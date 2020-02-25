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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المؤبد لـ«كبابجى» قتل مواطنًا بمصر القديمة بسبب خلافات بينهما

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:24 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة كبابجي بالسجن المؤبد قتل مواطنا بمصر القديمة بسبب خلافات بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين عادل علي سليم وولاء محمد وجدي وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "يسري. م" بقتل المجني عليه "زناتي. خ" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا "فرد روسي"، وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفا تواجده فيه وما إن ظفر به حتى عاجله بعيارين ناريين من السلاح، وذلك بغية قتله بأن استخلص منه مطواة كانت بحوزته، وتعدى عليه مستخدما إياه قاصدا من ذلك قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادة معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، والذي كشف أن تحرياته السرية توصلت إلى وجود خلاف سابق بين المجني عليه والمتهم انتوى على إثره الأخير قتل المجني عليه، وأعد سلاحا ناريا لذلك، وتوجه إلى معرفة مكانه وأطلق عيارين ناريين من السلاح حوزته، واستخلص مطواة كانت بحوزة المجني عليه وتعدى عليه فأحدث به ما به من إصابات أودت بحياته.

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