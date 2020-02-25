ارتفاع وفيات «كورونا» إلى 17 شخصًا في شمال إيطاليا

أعلنت وسائل إعلام إيطالية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة وفاة فيروس "كورونا" الجديد في شمال إيطاليا إلى 17 شخصا، فى نبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".وأعلن رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أنجيلو بوريلي، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا المستجد" في البلاد إلى 283 حالة.وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية فى وقت سابق، أنه تم تسجيل 212 إصابة في إقليم "لومبارديا"، و38 إصابة في إقليم "فينيتو" و23 إصابة في "إيميليا رومانيا"، فضلا عن ثلاث حالات في كل من "بييمونتي" و"لاتسيو" وحالتين في إقليم "توسكانا" وإصابة واحدة في صقلية.ووصل إجمالي عدد الإصابات 283، لقي 17 مصابا حتفهم حتى الآن.