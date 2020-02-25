«مسرح شو» في الكويت في أول مارس

يستعد فريق «مسرح شو» لتقديم ٤ عروض كوميدية في بعض الدول العربية، وتشمل «العيال كبرت ٢ - مدرسة المشاغبين ٢ - إنها حقًا عائلة محترمة ٢ - سك علي بناتك ٢».وأكدت إدارة العلاقات العامة بمشروع «مسرح شو» أنه تم التواصل مع مركز جابر الثقافي الذي يعتبر أهم مركز حكومي وتجاري تابع للديوان الأميري بالكويت، وأن الفرقة تستكمل بروفاتها النهائية والمكثفة لتقديم تلك العروض.وصرحت الإدارة الفنية بالمشروع أن لكل عمل له طابعه الخاص من حيث الكوميديا والمحاكاة المعاصرة من خلال تقديم الأجزاء الثانية لتلك الأعمال، وتخليد ذكرى هؤلاء النجوم الذي لا يزال التاريخ يذكرهم حتى الآن عن طريق تقديمها بشكل كوميدي معاصر.