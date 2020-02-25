إيران تتهم البيت الأبيض بحجب معلومات عن هجوم صاروخي

اتهم علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، بحجب معلومات عن هجوم صاروخي إيراني على قاعدة أمريكية في العراق.ولم يذكر شمخاني أي تفاصيل في تغريدة، جاءت ردا على اتهامات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم، بأن الجمهورية الإسلامية ربما أخفت معلومات عن انتشار فيروس كورونا داخل إيران.كانت إيران أطلقت وابلا من الصواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق في أوائل يناير، بعد بضعة أيام من مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في هجوم شنته طائرة أمريكية مسيرة في العراق.ويقول الجيش الأمريكي: إن أكثر من 100 جندي أمريكي تعرضوا لإصابات دماغية جراء الهجوم الإيراني في حين قال مسئولون عسكريون إيرانيون إن الضربة الصاروخية أودت بحياة عدد من الجنود الأمريكيين.