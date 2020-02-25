ألمانيا: تأجيل معرض كولونيا للمعدات الصلبة بسبب «كورونا»

أعلنت إدارة معرض كولونيا الألماني الدولي للمعدات الصلبة، اليوم الثلاثاء، تأجيل إقامة المعرض إلى وقت لاحق بسبب فيروس كورونا.وأوضحت إدارة المعرض، أن من المنتظر إقامة المعرض في فبراير 2021، بدلا من موعده الذي كان مقررا بالأساس في مطلع مارس المقبل.وكانت شركات مهمة، قد أعلنت في وقت سابق، إلغاء مشاركتها في المعرض، ومنها شركة فيشر لتقنيات التثبيت وشركة جيدوره لإنتاج العِدَد.وحسب بيانات المعرض، فقد كان من المنتظر أن تشارك نحو 3000 شركة في المعرض بينها نحو 1200 شركة من الصين.ويعد معرض كولونيا معرضا رائدا في مجال المكونات الصلبة (هاردوير) والعِدَد وتقنيات التثبيت والمستلزمات الصناعية ومستلزمات البناء، ويقام المعرض كل عامين، وكان عدد زائريه في النسخة الأخيرة في عام 2018 قد قارب 47 ألف شخص من جميع أنحاء العالم.تجدر الإشارة إلى أن موعد إقامة معرض فرانكفورت لمعدات الإضاءة والبناء في ألمانيا كان قد تم الإعلان عن تأجيله أيضا بسبب الانتشار المكثف لفيروس كورونا الجديد في أوروبا.وأعلنت إدارة المعرض مساء أمس الإثنين، تأجيل موعده الذي كان مقررا في الفترة بين 8 إلى 13 مارس إلى الفترة بين 15 إلى 30 سبتمبرالمقبل.