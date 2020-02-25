رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: تأجيل معرض كولونيا للمعدات الصلبة بسبب «كورونا»

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:02 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
أعلنت إدارة معرض كولونيا الألماني الدولي للمعدات الصلبة، اليوم الثلاثاء، تأجيل إقامة المعرض إلى وقت لاحق بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت إدارة المعرض، أن من المنتظر إقامة المعرض في فبراير 2021، بدلا من موعده الذي كان مقررا بالأساس في مطلع مارس المقبل.

وكانت شركات مهمة، قد أعلنت في وقت سابق، إلغاء مشاركتها في المعرض، ومنها شركة فيشر لتقنيات التثبيت وشركة جيدوره لإنتاج العِدَد.

وحسب بيانات المعرض، فقد كان من المنتظر أن تشارك نحو 3000 شركة في المعرض بينها نحو 1200 شركة من الصين.

ويعد معرض كولونيا معرضا رائدا في مجال المكونات الصلبة (هاردوير) والعِدَد وتقنيات التثبيت والمستلزمات الصناعية ومستلزمات البناء، ويقام المعرض كل عامين، وكان عدد زائريه في النسخة الأخيرة في عام 2018 قد قارب 47 ألف شخص من جميع أنحاء العالم.

تجدر الإشارة إلى أن موعد إقامة معرض فرانكفورت لمعدات الإضاءة والبناء في ألمانيا كان قد تم الإعلان عن تأجيله أيضا بسبب الانتشار المكثف لفيروس كورونا الجديد في أوروبا.

وأعلنت إدارة المعرض مساء أمس الإثنين، تأجيل موعده الذي كان مقررا في الفترة بين 8 إلى 13 مارس إلى الفترة بين 15 إلى 30 سبتمبرالمقبل.

موضوعات متعلقة

أحمد موسى يكشف تفاصيل وفاة حسني مبارك (فيديو)

«المركزى»: ارتفاع الذهب 3.75% والنفط 2.06% بسبب «كورونا»

الديب: غدًا جنازة عسكرية لـ«مبارك» بأوامر السيسي

على غزلان يكشف حقيقة ارتباطه بمنة عرفة

الصور

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

الأكثر قراءة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

اعترافات قاتل زوجته بالوراق: «صحيت على صوتها تمارس الجنس مع والدي»

وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

لماذا تعاملت الدولة مع مبارك بهذا التقدير بعد وفاته؟.. الباز يجيب

إنفوجراف

image description

محطات فى حياة محمد حسنى مبارك (إنفوجراف)

image description

المستنقعات التركية.. خسائر أردوغان فى سوريا وليبيا (إنفوجراف)

image description

جهود الحماية المدنية في مواجهة الأمطار (انفوجراف)

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

تحميك من السكرى وأمراض القلب.. 7 فوائد مذهلة للقرفة

صحيفة أمريكية تكشف كيفية التحكم فى الغضب

مواد غذائية تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كيف تحمي العين من التهابات الرموش الصناعية؟

منوعات

روسيا ترصد الأرض بقمر جديد

«كورونا» يؤجل مباريات الدورى اليابانى لـ 15 مارس

الفيضانات تضرب العاصمة الإندونيسية

خسارة شركات الأدوية الهندية بسبب كورونا

مقالات الرأي
منى رجب
الأغانى الشعبية بين المنع والحرية «1-2»
لينا مظلوم
إحياء شباب القارة السمراء يبدأ بالأمن
مؤمن المحمدي
جمع القرآن
د.مينا بديع عبدالملك
كنيسة الإسكندرية وسر قوتها «1»
المزيد

الثقافة

رشيد غمرى يناقش «فراشات أورنينا» بالنيل الثقافية.. غدًا

غدًا.. هند عادل تناقش «حب كالأفلام» بالنيل الثقافية

12 عرضًا «مونودراميًا» تفتح الباب أمام التجريب بمهرجان الفجيرة

عبدالله السلايمة يواجه الإرهاب بـ «شمال شرق»