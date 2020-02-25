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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الغربية تبحث توفير أماكن بديلة للباعة الجائلين

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:00 م
اجتماع محافظ الغربية
اجتماع محافظ الغربية
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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وجّه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء بسرعة توفير أرض فضاء غير مستغلة تقع خارج الكتلة السكنية لإقامة أماكن بديلة للأسواق العشوائية وسرعة إجراء المعاينات الهندسية.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده محافظ الغربية بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ورؤساء المدن والأحياء.

ووجه محافظ الغربية الإدارة الهندسية برفع المساحات والمقايسات للأماكن المقترحة لإقامة الأسواق عليها وعمل تصميم موحد الوحدة (الباكية) على مستوى المحافظة من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، كما شدد المحافظ على عدم استمرار أي إشغالات بعد رصف أي شارع ولا بدّ من مراعاة عامل الجدية والمتابعة والأخذ بالإجراءات الإستباقية قبل وقوع الحدث.

في سياق متصل، أكد محافظ الغربية ضرورة مراعاة أن تكون الأماكن متوفر بها الخدمات من مواصلات وجراج لسهول الوصول إليها سواء من البائع أو المستهلك وممرات للمشاة، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمحافظة الغربية، موجّهًا رؤساء المدن والأحياء بالتواجد الميداني بالشوارع بصفة مستمرة لإزالة أي مخالفات في حينها سواء إشغالات أو مخالفات البناء.

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