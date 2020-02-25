«الدولية لريادة الأعمال» تبحث التعاون مع جامعة الإسكندرية

استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، الثلاثاء، الدكتور خالد خلاف، المدير التنفيذى لمؤسسة الرخصة الدولية لريادة الأعمال IBDL، بحضور الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن ندير رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد بلال المدير التنفيذي لمركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بالجامعة CDCE، ومني أحمد مدير تطوير الأعمال بمؤسسة IBDL؛ تمهيدًا لتوقيع اتفاقية شراكة بين الجانبين فى مجال إدارة وريادة الأعمال.واستعرض الكردي خلال اللقاء تجربة الجامعة في مجال جهود الجامعة في دمج مفاهيم ريادة الأعمال وإدخال ثقافتها في المحتوي التعليمي لكافة طلاب جامعة الإسكندرية، وتقديم نموذج فريد للتعليم غير النمطي والتفاعلي والمبني على مفاهيم التعلم والمشاركة والخروج عن النمط التقليدي والصفي والكتاب الجامعي وبمنهج دولي.ولفت إلى اختيار مقرر ريادة الأعمال والابتكار لتدريسه للطلاب، اعتبارا من الفصل الدراسي الماضى كمقرر إلزامي وذلك من خلال مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة.وأوضح أن هذه الجهود ساهمت في فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول في التصفيات النهائية لأكبر مسابقة عالمية تابعة للاتحاد الأوروبي، وذلك في شهر أكتوبر الماضي، والتي أقيمت بالعاصمة الفنلندية هليسنكي، حول نشر الوعي بريادة الأعمال.على جانب آخر، أوضح الدكتور خالد خلاف أن «IBDL» هي المؤسسة المصرية الرائدة في تقدم برامج الاختبارات والشهادات الاحترافية الدولية في إدارة وريادة الاعمال باللغات الانجليزية والعربية والفرنسية في أكثر من 50 دولة حول العالم، وتحظي بمعايير دولية عالية، وتسعي المؤسسة لتوقيع اتفاقية شراكة مع جامعة الإسكندرية لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس وتنمية مهارات الخريجين.كما تم خلال اللقاء اقتراح تنظيم مسابقة لريادة الأعمال بين أعضاء الوكالة وبالشراكة مع مؤسسة IBDL خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار رئاسة جامعة الإسكندرية للوكالة الجامعية الفرانكفونية في دورتها الحالية.