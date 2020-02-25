رئيس البرلمان العربي يعزي السيسي في وفاة مبارك

قدم مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، خالص العزاء للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري وأسرة الفقيد في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.وثمّن السلمي في بيان له اليوم، دور الرئيس الراحل البطولي في حرب أكتوبر المجيدة، وجهوده في تعزيز التضامن العربي، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته.وفارق الرئيس الأسبق الحياة اليوم عن عمر يناهز 92 عاما بعد معاناة من المرض، ومن المقرر تشييعه غدا في جنازة عسكرية.