«عزوة السير».. أطباء وممرضو «مركز أسوان»: «جنة الله على الأرض»

محمد زكريا: أكثر إنسان متواضع فى الدنيا

مجدى إسحاق: أمريكا طلبت تدريب أطبائها فى المركز

على نصار: يحب الزراعة.. وأقام بستانًا جمعه من أنحاء العالم

محمد العزب: يقف فى طابور تسلم الطعام.. وسَفّر حالات إلى الخارج على حسابه

أحمد الدويك: ظل 22 ساعة متواصلة داخل غرفة العمليات لإنقاذ حياة طفل

محمد القاسم: علّمنا أن الطب عاطفة وعناية

محمد جبريل: ينام 4 ساعات ويعمل منذ الفجر.. و«بيدفع للكافيتريا»





وعن حياته اليومية أثناء وجوده فى مصر، قال: «بيقعد ياكل معانا عادى فى الكافيتريا وبيدفع زيه زينا، مش بيتعامل على إن المركز بتاعه»، مشيرًا إلى أنه لا يأكل اللحوم ويكتفى بالسمك. وأضاف: «ينام ٤ ساعات تقريبًا فى اليوم، ويستيقظ من الفجر لمتابعة الحالات، وهو قليل الضحك، حريص جدًا على العلم»، مختتمًا بأن «جنة الله على الأرض تتمثل فى الدكتور مجدى يعقوب».





مصطفى حيدر:حذّر من إشعار المريض بمجانية العلاج



قال الدكتور مصطفى حيدر، إخصائى جراحة القلب، إنه التقى الدكتور مجدى يعقوب عندما التحق للتدريب لمدة ٣ أشهر فى مركزه الشهير بأسوان، مشيرًا إلى أنه تعلم منه الكثير، خاصة الحرص على الدخول بنفسه لغرف المرضى للاطمئنان عليهم، والحديث معهم والمرافقين لهم.



وأضاف: «الدكتور مجدى يعقوب لا ينتظر أن يأتى المرضى إلى مكتبه، بل كان هو من يذهب إليهم، ويشدد على الأطباء بالعمل على ألا يشعر المرضى بأنهم يتلقون العلاج دون أموال، بل على العكس تمامًا».

وتابع: «يتميز بالتواضع الشديد، ويتحدث دائمًا عن إنجازات الغير وليس نفسه، والتكريم الأخير الذى تلقاه فى دولة الإمارات مستحق عن جدارة، لما قدمه فى مجال الطب على مر السنوات الماضية، وما سيقدمه فى الفترة المقبلة».



شيماء عبدالفتاح: أعاد الأمل لصغير يائس بـ«تى شيرت الأهلى»



بـ«تى شيرت» أحد لاعبى فريق الكرة بنادى الأهلى، استطاع «السير» مجدى يعقوب إعادة الأمل لطفل يائس يُعالج بمركزه لعلاج أمراض القلب.

القصة تحكيها شيماء عبدالفتاح، ممرضة فى الرعاية المركزة بالمركز، قائلة: «أتذكر أن أحد الأطفال الذين يتلقون العلاج فى المركز عانى من إحباط شديد بعد أن مكث فى المستشفى أيامًا طويلة نظرًا لسوء حالته، ففوجئنا جميعًا بالدكتور مجدى يعقوب يدخل على الطفل وفى يده تى شيرت أحد لاعبى نادى الأهلى المفضلين لديه ويهديه إياه، ما ساعد فى تخطيه الحالة النفسية التى كان يعيشها».

وأشارت إلى أن المواقف الإنسانية للدكتور مجدى يعقوب لا تقتصر على المرضى فقط، وتمتد للعاملين فى المركز من أطباء وأفراد تمريض وموظفين إداريين، موضحة أنه «عندما تكون حالات المرضى قليلة وليست لدينا جراحات عاجلة، يتحدث معنا عن المواقف التى تعرض لها أثناء عمله فى إنجلترا وألمانيا، والدروس المستفادة منها، وكيف نتصرف إذا تعرضنا لهذه المواقف».

وأضافت: «لذلك تعلمنا منه جراحة القلوب، وكيف نتعامل فى أصعب المواقف ونجعل راحة المرضى هى أساس عملنا حتى لو كانت الخدمة المقدمة له مجانية».

وذكرت أنها بدأت العمل فى مؤسسة الدكتور مجدى يعقوب منذ ٣ سنوات، بعد أن تدربت بداخلها وقت دراستها فى السنة النهائية بكلية التمريض جامعة الإسكندرية، حيث تتيح المؤسسة تدريب طلاب التمريض، مع تعيين الراغبين فى العمل بعد انتهاء فترة التدريب.

وصف أطباء فى مركز مجدى يعقوب لعلاج أمراض القلب فى أسوان، وعدد من الأطباء الذين عملوا معه فى أماكن أخرى، الطبيب والجراح العالمى بأنه «جنة الله على الأرض»، مستعرضين العديد من الصفات النبيلة والفريدة التى يتمتع بها «السير المصرى».وشدد الأطباء، فى أحاديثهم مع «الدستور»، على ما يتمتع به الدكتور مجدى يعقوب من تواضع شديد، وحرص على راحة المرضى وعلاج قلوبهم، مشيرين إلى أنه يغضب من وصف العاملين فى المركز بأنهم «شغالين عنده». وروى الأطباء مجموعة من المواقف الإنسانية للجراح العالمى، مع المرضى والأطباء والعاملين فى المركز، وكيف أنه يتعامل كأنه واحد منهم، فيقف فى طوابير تسلم الطعام، ويدفع ثمن ما يحصل عليه من «كافيتريا» المركز، ويمر بنفسه على كل مريض.اعتبر الدكتور محمد زكريا، مدير مركز مجدى يعقوب لعلاج القلب، حظه أفضل من أطباء كثيرين غيره، لأنه يعمل مع الدكتور مجدى يعقوب منذ ٩ سنوات كاملة.وأوضح «زكريا»: «كنت أصغر دكتور رعاية وقت عملى مع الدكتور مجدى يعقوب، ثم توليت منصب مدير الرعاية بعد ذلك، لذا فإن حظى أفضل من غيرى، لأننى طوال هذه الفترة تعلمت منه الكثير، وهذا فضل من الله على».ووصف الدكتور مجدى يعقوب بأنه «أكثر إنسان متواضع فى الدنيا»، خاصة أنه يقدم مصلحة العامل فى مركزه عليه، وكذلك يقدم مصلحة المرضى على الجميع، مضيفًا: «هو صاحب دماغ عبقرية جدًا، ومن أكثر الناس متابعة لكل تفاصيل العمل، كما أنه مثقف جدًا وتستمتع بالجلوس معه».واختتم: «لو قعدت يومين أتكلم مش هيكفى كلام عن الدكتور مجدى يعقوب، فهو حالة لا يمكن تكرارها».رأى الدكتور مجدى إسحاق، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى بالإنابة لمركز مجدى يعقوب للقلب، أن «يعقوب» جسد المعنى الفعلى لمقولة إن «الطب رسالة إنسانية»، وذلك عبر اهتمامه بإنقاذ العديد من المرضى دون النظر لأى عائد مادى.وقال «إسحاق»: «الدكتور مجدى يعقوب المثال الأعظم للعطاء والإحساس بالآخرين ومساعدتهم، فهو قدوة فى العطاء بلا حدود، وهذه هى مهنة الطب الحقيقية»، لافتًا إلى أنه بفضله أصبح لمركز أسوان شهرة عالمية ومعترف به من جميع المراكز الكبرى فى العالم.وأوضح أن الولايات المتحدة طلبت من مركز الدكتور مجدى يعقوب تدريب الأطباء الأمريكان حديثى التخرج، وذلك على الرغم من الإمكانيات المهولة التى تحظى بها هذه الدولة الكبيرة، بما يعكس السمعة الطبية للمؤسسة فى الداخل والخارج.وتابع: «بفضل الدكتور مجدى يعقوب أصبح المركز يحتوى على أحدث الوسائل فى الطب، وأصبح الأطباء من جميع أنحاء العالم يأتون إلى أسوان للتدريب هنا».وعن مشروع مركز مجدى يعقوب الجديد لجراحات القلب فى مدينة السادس من أكتوبر، الذى يعتبر امتدادًا لمركز القلب فى أسوان، قال «إسحاق» إنه سيقام على مساحة ٣٥ فدانًا بالقرب من جامعة زويل، ومن المتوقع بدء العمل فيه فى النصف الثانى من العام الجارى.وبَين أن المركز عند اكتماله سيجرى سنويًا حوالى ١٢ ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة، و٨٠ ألف كشف، على أن يضم ٣٠٠ سرير و٥ غرف عمليات و٥ غرف للقسطرة.ذكر الدكتور على أحمد نصار، مساعد باحث علمى فى مركز مجدى يعقوب للقلب، أنه ظل فى المركز قرابة العام ونصف العام، وتعامل مع «يعقوب» بحكم أن المكتب الخاص به كان قريبًا منه، وأنه ضمن أعضاء فريق البحث العلمى.وقال: «أكثر ما لفت نظرى فى شخصية الدكتور مجدى يعقوب كان تشجيعه الدائم لنا كأطباء، بالإضافة إلى تواضعه بشكل كبير مع المرضى والعاملين فى المستشفى».وأشار إلى أن «يعقوب» يكره الظهور الإعلامى، كما أنه يرفض مصطلح «فلان شغال عند الدكتور مجدى يعقوب»، وذلك لإيمانه بسياسة الفريق الواحد، وقوله لنا دائمًا «إحنا إيد واحدة بنكمل بعضنا».وكشف عن أن الدكتور مجدى يعقوب عاشق للزراعة، وكلما سافر إلى بلد معين أتى ببذرة وطلب من «عم رمضان»، جناينى المركز، زرعها والاهتمام بها، إلى أن أصبح لديه بستان يجلس فيه يوميًا أثناء وجوده فى أسوان.واختتم: «الدكتور مجدى رجل عظيم لا يوجد أى غبار عليه، فهو يعمل من أجل الناس فقط ولا يرغب فى منفعة شخصية».«إذا دخل مريض وحالته سيئة يظل حزينًا عليه ومهتمًا بعلاجه وإنقاذه وكأنه فرد من أفراد عائلته».. عبارة قالها محمد العزب، مشرف تمريض العناية المركزة للكبار فى المركز، وتعكس جانبًا كبيرًا فى شخصية «طبيب القلوب».وأضاف «العزب»: «يتعامل مع المرضى بشكل متساوٍ وينظر إليهم على أنهم أهله، وأتذكر أن مريضًا استدعت حالته السفر للخارج، فبادر الدكتور مجدى يعقوب بتسفيره على حسابه الشخصى»، مشددًا على أن أهل أسوان يحبونه بشكل كبير ويكنون له كل الاحترام والتقدير سواء فى وجوده أو غيابه.ورأى أن «يعقوب» ليس نابغة فقط على المستوى المهنى، لكنه متفرد أيضًا على المستوى الإنسانى، تعلم المحيطون به معنى التواضع، ولم يشعروا يومًا بأنه مدير المؤسسة وأنهم يعملون لديه، لأنه «يتعامل كأنه فرد منا وأب لنا جميعًا سواء الأطباء أو المرضى».واستدل على ذلك بأنه فى «وقت تسلم الأطباء والممرضين والعاملين فى المركز للطعام، يقف الدكتور مجدى يعقوب فى الطابور مثلنا ويرفض أن يتخلى أى منا عن مكانه له، كما أنه يرفض أن يخدمه أحد ويفعل كل ما يحتاجه لنفسه».واستكمل: «عمرنا ما شوفناه متعصب نهائيًا، والتواضع سمته الأساسية التى نتعلمها منه، وهو يفعل كل شىء لنفسه ولا يطلب شيئًا من أحد، كما أنه يزرع فينا التفانى فى العمل، ليس بالكلام لكن بما يفعله أمامنا». وتابع: «من المواقف الإنسانية التى جمعتنا هو أن إحدى الطبيبات زميلاتى تمنت أن تتحدث إليه، وعندما أخبرته طلب منى الاتصال بها على الفور، ولم يتأخر ولو لحظة»، مشيرًا إلى أنه يهتم دائمًا بنفسية العاملين معه، ورغم ضغوطاته دائمًا ما ينصت إلى شكواهم ويعمل على نقل خبراته لهم. وشدد على أنه تعلم كثيرًا منذ التحاقه بالعمل فى المؤسسة عام ٢٠١٣، لافتًا إلى أن إدارة التمريض فى البداية كانت أجنبية، وكان المصريون يتعلمون منهم ويكتسبون من خلالهم الخبرات، لكن مع الوقت وعندما أثبتوا كفاءتهم فى العمل، بادر «يعقوب» بتغيير الإدارة الأجنبية وإسنادها للمصريين، مع إيفادهم بشكل مستمر فى بعثات إلى إنجلترا وألمانيا وأيرلندا، باعتبارها أفضل دول العالم فيما يتعلق بالتمريض، مختتمًا بأن «المستشفى لا يتكفل بعلاج المرضى فقط، بل يوفر السكن للمرافقين لهم إذا كانوا غير قادرين».كشف الدكتور أحمد الدويك، مدير العناية المركزة بمركز مجدى يعقوب للقلب، عن موقف إنسانى يتذكره للدكتور مجدى يعقوب ويكشف ما وصلت إليه إنسانية هذا الطبيب العظيم.وقال «الدويك» إن الدكتور مجدى يعقوب ظل ٢٢ ساعة متواصلة داخل غرفة العمليات، فى محاولة منه لإنقاذ حياة طفل، بعدما فقد الأطباء الأمل فى شفائه. وأوضح: «منذ ١٠ سنوات أجرى الدكتور مجدى عملية خطيرة لطفل فى الـ١٣ من عمره، بعدما يئس الأطباء من حالته، وظل فى غرفة العمليات ٢٢ ساعة متواصلة، حتى إن الأطباء كانوا يتناوبون العمل مع بعضهم البعض وهو واقف على قدميه لم يغادر الغرفة».وأضاف: «بعد انتهاء الجراحة ارتاح بجانب الطفل حتى يطمئن عليه، ونجحت العملية وأصبح هذا الطفل شابًا الآن وكان فى زيارة قريبة للجراح العالمى ليخبره بموعد زفافه ويدعوه لحضوره».وتابع: «نحن فى مؤسسة مجدى يعقوب أسرة واحدة، ومرضانا جزء من هذه الأسرة، لذلك الكثير من المرضى الذين خضعوا لعمليات جراحية لدينا مازالوا يترددون علينا فى زيارات شخصية». وشدد على أنه تعلم الكثير من العمل بجانب الجراح العالمى، من بينه الحرص على راحة المرضى وحصولهم على أعلى مستوى من الخدمة بالمجان داخل مركز علاج أمراض القلب.وقال «الدويك»: «كان دائمًا ما ينبهنا إلى التحدث بصوت منخفض منعًا لإزعاج المرضى، مع العلم أنه من لحظة دخول المريض باب المركز يتم تقديم الخدمة له بالمجان، سواء الأشعة والتحاليل والكشف والعلاج وصولًا إلى العمليات».روى الدكتور محمد القاسم، الذى يدرس الطب فى جامعة الإسكندرية، تجربة قضائه أسبوعِ تدريبٍ فى مركز الدكتور مجدى يعقوب لعلاج أمراض القلب فى أسوان، وكيف أعادت له شغفه وحبه مهنة الطب، بعد أن تأثر ذلك الشغف بالدراسة الروتينية.وقال «القاسم» إنه وشقيقه «أحمد» شعرا بالضجر والملل نتيجة الروتين المعروف فى الجامعات أثناء دراسة الطب، فقل شغفهما وحبهما للطب، لكن بعد قبول حضورهما أسبوع تدريب ومعايشة فى مركز مجدى يعقوب عاد الشغف إليهما من جديد.وأضاف: «داخل المركز عاد إلينا حب الطب من جديد، بعدما شاهدنا كيف يؤدى الأطباء عملهم بتفانٍ وإخلاص، وتعلمنا أن الطب ليس مجرد علم وتشريح وجراحة، بل عاطفة وحب وعناية».واستكمل واصفًا طبيعة العمل داخل المركز: «بفضل شخصية الدكتور مجدى يعقوب، يعمل الجميع من أطباء وتمريض وفنيين وصولًا إلى الطباخين كنغم متناسق لتقديم أفضل رعاية طبية للمرضى، فهو من زرع المحبة الفياضة بينهم، وعلمهم المعنى الحرفى للتواضع، فأصبح مصدر الإلهام للجميع على الصعيدين الإنسانى والعملى». واعتبر أن الدكتور مجدى يعقوب هو من غرس بذرة الأمل فى مجال الطب المصرى.قال الدكتور محمد جبريل، أحد أطباء مركز مجدى يعقوب للقلب، إنه تعامل مع الجراح العالمى ما يقرب من ٤ سنوات، تعلم خلالها الكثير سواء فى المجال الإنسانى أو على مستوى الطب، واصفًا إياه بأنه «موسوعة طبية متنقلة حرفيًا دون مبالغة». ولا يتذكر «جبريل» موقفًا معينًا جمعه بالدكتور مجدى يعقوب، لكن يصفه بأنه «الجنة» لما يمتلكه من تواضع وبساطة وعدم تكلف، مضيفًا: «هو بحر علم، بل محيط من العلم، وكلما سار فى أقسام وإدارات المركز عرض معلومات وتفاصيل دقيقة جدًا، وعقله ملىء بالأفكار وموضوعات الأبحاث».