«إيد الخير».. مترددون على مستشفى مجدى يعقوب: «أعاد لنا الحياة»

جعبة هؤلاء تمتلئ بالكثير من القصص عن تلك الجنة.. نستمع إليها منهم فى السطور التالية.

روان: أنقذ مازن بعد «استغاثة هاتفية».. وتابع حالته بنفسه بعد الجراحة

والدة فرح: «الواسطة» ممنوعة.. ميعاد العملية حسب خطورة الحالة.. وكل الخدمات متاحة بشكل مجانى

عمر: عالج فيروز.. واشترى أدويتها 6 أشهر من حسابه الخاص

نور:ترك جراحة ملياردير أوروبى فى ألمانيا لنجدة طفلة أسرة فقيرة بـ«قصر العينى»

أم مؤمن: المعاملة محترمة.. لا وجود للإهمال.. و«مفيش كلام أعبر بيه عن شكرى لأمير القلوب»

«الناس بيقولولى إنت هتروح الجنة ولا مش هتروح الجنة.. أنا هنا فى الجنة».. رسالة واضحة بعث بها الطبيب والجراح العالمى مجدى يعقوب من داخل «جنته»... نعم جنته الممثلة فى مؤسسته، التى تعالج قلوب المصريين وتبعث الحياة من جديد فيمن يأس. رسالة قالها «يعقوب»، خلال حديثه عن المستشفى الجديد، الذى يسعى لإنشائه فى القاهرة، وسيكون أكبر من مركزه لعلاج أمراض القلب فى أسوان بنحو ٤ مرات، مضيفًا: «كلما عمل الإنسان أكثر لصالح المجتمع شعر بالسعادة أكثر».. «جنة يعقوب» تلك مليئة بالسكان، ممن أصاب قلوبهم وقلوب أبنائهم علل فداواها، وشاهدوا فيه «رضوان» خازن الفردوس، الذى يزف لهم بشرى النجاة والشفاء والتعافى.بينما تنتظر روان ماجد، ٢٧ عامًا، شهرين فقط لقدوم طفلها الأول، اكتشفت أثناء إجرائها فحوصات المتابعة الطبية الدورية أنه سيولد بـ«علّة فى القلب» سيحتاج معها إلى إجراء عمليات جراحية ضخمة ومكلفة ماديًا وربما تكون خارج مصر لصعوبتها الكبيرة. ‎وبالفعل ولد طفلها، الذى سمته «مازن»، بقلب مريض، بسبب وجوده فى الجزء الأيمن من جسده وليس الأيسر كالمعتاد، إلى جانب مشكلة فى الصمام وضمور شرايين أدت إلى عدم ضخ القلب الدم بصورة طبيعية.‎أخبرها الطبيب بأنه ببلوغه عامه الثالث سيحتاج إلى ٣ عمليات جراحية فى القلب مكلفة للغاية، فطافت به على مستشفيات حكومية عديدة، باحثة عن مكان لعلاجه، لكن قوائم الانتظار واكتظاظ المستشفيات بالأطفال من مرضى القلب حالا دون إيجاد مكان له.‎رحلة البحث عن مكان لعلاج «مازن» وإجراء العملية الجراحية له امتدت لتشمل ٧ مستشفيات رفضته، إما بسبب عدم وجود الإمكانيات الطبية المطلوبة، أو لامتلاء المستشفى عن آخره، وبينما هى فى حيرة كبيرة شاهدت «روان» إعلانًا خاصًا بمركز علاج القلب فى أسوان، فحملت طفلها وتوجهت به إلى هناك دون تفكير.‎تقول «روان»: «عقب إجراءات وأوراق كثيرة وضعونى على قوائم الانتظار، ومرت أيام وشهور، ونظرًا لسوء حالة ابنى لم أنتظر وحصلت على رقم الدكتور مجدى يعقوب واتصلت به شخصيًا، وعلى عكس توقعى رحب باتصالى، وأعطانى ميعادًا فى اليوم التالى بالمركز».وتصف الأم مقابلة الدكتور مجدى لها بالودودة المتواضعة، التى لم يكن بها أى تكلف، مشيرة إلى أنه وعدها بالاطلاع على حالة نجلها، وإذا كانت هناك ضرورة لإدخاله العمليات بشكل طارئ سيتم ذلك، على حسب الحالات الأخرى فى الانتظار.وتضيف: «لم يمر سوى يومين حتى كان ابنى يخضع لعملية على يد الدكتور مجدى يعقوب، وبعد انتهاء العملية وإجراء ٣ جراحات أخرى ونجاحها، كان الجراح العالمى يطمئن على ابنى بنفسه بين فترة وأخرى».وتختتم: «لمست فيه عطفًا لم أجده فى أى طبيب آخر. كان يعامل الأطفال كأنه أبوهم وليس طبيبًا. يشعر بكل ألم يشعرون به، وهو ما شاهدته فى مركز أسوان من تعلق شديد من قبل الأطفال به، وهو نادرًا ما يستطيع جراح قلب فعله».قبل نحو عام، أجريت الكشوف الطبية على الطفلة «فرح» البالغة عامين حاليًا، فتبين أنها مصابة بعيب خلقى فى القلب يسمى «رباعى فالوت».وتقول والدة «فرح» إن ابنتها تعانى من هذا المرض منذ ولادتها، ولم يكتشف الطبيب حالتها فى البداية، وحتى أثناء احتجازها فى الحضانة، لكنها لاحظت لونًا أزرق واضحًا فى أظافر ابنتها، ووجدت حالتها تسوء يومًا تلو الآخر فتوجهت بها إلى مستشفى «أبوالريش اليابانى»، حيث تم تشخيص الحالة بدقة.وتضيف: «فى المستشفى، أجريت لفرح عملية جراحية عبارة عن تركيب شريان صناعى يضخ الدم للقلب والرئة، ومن هناك تمت إحالتها للمتابعة فى مركز الدكتور مجدى يعقوب بأسوان»، واصفة قبول الحالة فى المركز بأنها «حياة جديدة للأسرة بأكملها».وتواصل: «أنا فرحتى كانت بالدنيا وقت ما عرفت بقبول فرح، خاصة أن المركز على درجة عالية من التعقيم والنظافة، ويضم نخبة مميزة من طاقم التمريض والأطباء والعاملين، ولا وجود للوساطة به، وتتم معاملة الجميع بنفس الطريقة، مع تقديم كل الخدمات بالمجان».وتشدد على أن مؤسسة الدكتور مجدى يعقوب لأمراض القلب فى أسوان أسهمت فى تقديم خدمات طبية ممتازة لعدد كبير من الأهالى مجانًا، من كل المحافظات وليس المقيمين فى أسوان فقط.وينتظر «فرح» إجراء عملية جراحية أخرى لها فى المركز خلال الفترة المقبلة، وتنتظر دورها فى قائمة الانتظار، خاصة أنه يتم تحديد موعد العمليات على حسب خطورة كل حالة، مع توفير أطباء من الخارج لإجراء العمليات الصعبة، دون أى وساطة.وترى الأم أن إنشاء الدكتور مجدى يعقوب هذا المركز كان بمثابة طوق النجاة لكل أسرة يعانى أطفالها، وسببًا فى إنقاذ العديد من الأطفال، مختتمة: «والله علشان اللى عمله مع الأهالى وإنه رجعلهم ولادهم تانى، لو قدروا يبوسوا إيديه هيعملوا كده. ده كفاية نظرة الطفل لأهله بعد ما بيطلع دى بالدنيا، الواحد لو اتكلم عن الراجل العظيم ده هيتكلم كتير وبردو مش هيوفى حقه، ده لو طلب مننا أى حاجة هنديله وعمرنا ما هنتأخر عليه».«فيروز»، التى تبلغ من العمر عامين، ملاك من بين كثيرين عالجهم «السير مجدى»، وكتب لهم بمشرطه حياة جديدة، بعد أن ولدت الصغيرة فى محافظة الإسكندرية بقلب يعانى من «شرايين معكوسة» لا يضخ من خلالها الدم فى الجسد بصورة طبيعية.توجه والدها عمر معوض إلى القاهرة بحثًا عن مكان يعالجها، ويجرى لها عملية جراحية عاجلة لتصحيح الشرايين بعد ولادتها مباشرة، ولا يتكلف مبالغ مالية ضخمة، بعدما خاض نفس رحلة البحث فى الإسكندرية، لكنه لم يجد سريرًا شاغرًا فى أى مستشفى.يقول الوالد: «التخصص النادر زاد من معاناتى فى إيجاد طبيب يستطيع إجراء عملية تصحيح شرايين لقلب طفلة لم يتعد عمرها أيامًا، فمعظم الأطباء وصفوا العملية بالخطيرة والمجازفة ورفضوا تحمل المسئولية، ونصحونى بالسفر إلى الخارج».لم يكن «عمر» قادرًا على تكاليف المستشفيات الخاصة أو السفر إلى الخارج، لذا لم يكن أمامه سوى مركز الدكتور مجدى يعقوب فى أسوان، حيث وجد منذ اليوم الأول اهتمامًا بالغًا بحياة ابنته، ورغم تأكيد إدارة المستشفى أن العملية دقيقة وخطيرة، جازف الدكتور مجدى يعقوب وتحمل المسئولية كاملة وأصر على إنقاذ «فيروز».ولا ينسى والد «فيروز» موقفًا إنسانيًا لـ«طبيب القلوب» عقب إجراء العملية، ووجود ابنته فى غرفتها بمركز أسوان، فبعدما نقصت بعض الأدوية التى تحتاجها، اشتراها الدكتور مجدى يعقوب من حسابه الخاص، وحين علم بالحالة المادية للوالد اشترى ما يكفى الطفلة لمدة ٦ أشهر، حتى شفيت تمامًا، وهى الآن فى المدرسة تمارس حياتها بشكل طبيعى.تحمل ذاكرة طلاب وزملاء السير مجدى يعقوب فى مصر مواقف إنسانية لا تنسى له، وكذلك فى البلدان التى أجرى فيها عمليات جراحية دقيقة مثل بريطانيا وألمانيا.من هذه القصص ما يرويه نور مجدى، أحد طلاب كلية الطب فى ألمانيا، الذى حضر معه إجراء عملية جراحية لأحد رجال الأعمال الأوروبيين تتخطى ثروته مليارات الدولارات، فى ٢٠٠٥، برفقة طاقم طبى شهير وعدد من الطلاب دارسى كليات الطب، تحت قيادته.يقول الطالب: «قبل إجراء العملية بساعات اعتذر الدكتور مجدى يعقوب، بسبب اتصال جاء له من قسم جراحة القلب بقصر العينى، بشأن طفلة تعانى ثقبًا ضخمًا فى القلب وحالتها خطيرة وحرجة، وتحتاج إلى تدخل جراحى فورى».ويضيف: «الطفلة كانت حالتها ميئوسًا منها ونسبة شفائها ضئيلة، لكن الدكتور مجدى يعقوب لم يترك مجالًا إلا وجازف فيه، وبالفعل قرر تأجيل جراحة رجل الأعمال فى ألمانيا، وكانت حالته تسمح بذلك، ثم سافر مسرعًا إلى القاهرة لإجراء عملية القلب للطفلة الصغيرة وإنقاذ حياتها».حين عاد «يعقوب» إلى ألمانيا لإجراء جراحة رجل الأعمال، سأله «نور» عن الأجر الذى تقاضاه ودفعه إلى تأجيل الجراحة، فأخبره بأن والد الطفلة رجل بسيط لا يملك المال لعلاج ابنته، لذا لم يتقاض أى أجر، بل دفع أجر بعض أعضاء الفريق الطبى معه من حسابه الخاص.بـ«عيب خلقى فى القلب»، وُلد «مؤمن»، الذى يبلغ من العمر عامًا ونصف العام، وخضع من أجل علاجه لعملية جراحية لتركيب دعامة، وبعدها بـ٦ أشهر أجرى جراحة تغيير شريان، وذلك فى أحد مستشفيات القاهرة، ومنه تمت إحالته إلى مركز الدكتور مجدى يعقوب بهدف المتابعة.عندما توجهت أم «مؤمن» من القاهرة إلى أسوان لمتابعة حالة ابنها، كان لديها شعور بالقلق والرهبة الشديدة، لكن بعد وصولها إلى المركز اختفى هذا الشعور نهائيًا، نظرًا للمعاملة المحترمة التى يتلقاها الأهالى.وتقول الأم: «فى كل المرات التى زرت فيها المستشفى لإجراء الكشوف على ابنى، كنت منبهرة ومطمئنة بشكل كبير، فالجميع يتعامل باحترام مع كل الفئات دون أى اعتبارات، كما هو الحال فى المستشفيات الأخرى، كما أنه يضم أطقم أطباء وتمريض على درجة عالية من الخبرة والتميز، ولديهم سعة صدر لسماع جميع الاستفسارات من الأهالى والإجابة عليها، دون استعجال أو إهمال»، مشيرة إلى أنها زارت العديد من المستشفيات، ولم تجد مثل مركز مجدى يعقوب، الذى يسهم فى خدمة قطاع كبير من المرضى دون مقابل، وبمعاملة موحدة.وتختتم، موجهة حديثها لـ«أمير القلوب»، قائلة: «هو مفيش كلام يقدر يعبر عن اللى جوانا ليه، إحنا مكنش بينا تعامل مباشر، بس أكيد اللى تحت إيديه بيتعاملوا معانا زيه، محسناش إننا فى مستشفى حكومى مبندفعش فيها جنيه، المؤسسة بتخدم كتير، والعاملين فيها كويسين جدا وبيطمنوا الواحد، وأنا بدعيله دايما إن ربنا يكرمه ويديله الصحة، ويجزيه خير عن كل اللى عمله».وبالمثل، يقول «ع. ن»، أحد المرضى الذين يتلقون علاجًا فى مركز مجدى يعقوب بأسوان، إن عددًا كبيرًا من مواطنى الجمهورية يتوافدون على المركز، الذى يضم أحدث الأجهزة الطبية، وطاقمًا ذا كفاءة عالية.وعن حالته، يقول: «كنت أعانى من قصور فى الشريان التاجى، وكانت لدى شرايين بها جلطات، وأجريت عملية قلب مفتوح، تم خلالها أخذ شرايين من قدمى وتركيبها، وذلك فى فترة دامت لمدة عام ونصف العام، تلقيت خلالها خدمة على أعلى مستوى بالمجان».ويضيف: «غير مسموح للمريض باصطحاب أى شىء معه، لأنه يتم توفير جميع الاحتياجات له داخل المركز»، مشددًا على أن البروفيسور العالمى قدم خدمة كبيرة للأهالى «الغلابة» مجانًا، ونظرًا لأعماله الخيرية أحبه الجميع دون أن يروه.ويتابع: «الراجل ده زى ما قالوا عليه طبيب القلوب. علاقته بمرضاه طيبه جدًا، علشان كده الأطفال بيحبوه قبل الكبار، وده لأنه أعاد ناس كتيرة للحياة من تانى. كان فى ناس كتير بتروح المستشفيات فاقدة الأمل، وكانوا بيقولولهم إن أيامهم فى الحياة معدودة، بس بوجوده فى مؤسسة الدكتور مجدى يعقوب لأمراض القلب حياتهم كلها اتغيرت، واتجوزوا وبدأوا حياة جديدة، عشان كده مهما قولنا محدش هيقدر يديله حقه فى الدنيا، وكل الأعمال الخيرية اللى قدمها واللى مازال بيقدمها أكيد ربنا هيجزيه خير عليها، لأنه فعلًا يستاهل كده».