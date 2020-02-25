حبس متهم جديد في مقتل موظف بحدائق القبة

أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس متهم جديد فى واقعة مقتل موظف مدني بوزارة الداخلية على يد مقاول بحدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط المتهم الهارب.كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة مفاده تلقيه بلاغا من الأھالي بشخص متوفي أمام العقار رقم 6 شارع رفعت منشیة الصدر بدائرة القسم.وبالانتقال والفحص عثر على جثة عصام یوسف، 58 سنة، موظف ومقیم بالطابق الأول بالعقار محل البلاغ "ولا توجد بھا إصابات ظاھریة" وبسؤال أسرة المتوفي.. قرروا بوجود نزاع قضائي بینھم وبین حمدي فرج، مقاول وشریك بالعقار بمساحة 37 مترا ومقیم بذات العنوان (ھارب)، وقیام الأخیر بإحضار كل من عطا الله واعر، 48 سنة، سائق لودر "نجل شقیق الأول"، خمیس فرج، تباع اللودر ومقیم بالعقار محل الواقعة "نجل الأول" ومحاولتھم القیام بأعمال ھدم لأحد حوائط العقار محل الواقعة، وعلى إثر ذلك قام المتوفي باعتراضھم واعتلاء مقدمة اللودر "الشوكة"، فقام المتھم الثاني "قائد اللودر" بتحریك الشوكة ھیدرولیكیًا لمحاولة إنزاله، مما أدى لسقوط المجني علیه أرضًا ووفاته، ولاذوا بالفرار واتھم المشكو في حقھم بالتسبب في وفاة شقیقه، وما أسفرت عنه جھود البحث من ضبط المتھم الثاني حال استقلال اللودر المستخدم في ارتكاب الواقعة.واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتھمین، وفي وقت لاحق، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتھمين الھاربين تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبط المتھم الثالث، وبمواجھته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتھمین، وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحضر الأصلي وتولت النیابة العامة التحقیق، وجار العمل علي ضبط المتهم الهارب.