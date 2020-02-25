إغلاق مدرسة بريطانية فى منطقة ميدلسبوره بسبب «كورونا»

أعلنت السلطات البريطانية اليوم الثلاثاء، عن إغلاق مدرسة بريطانية في منطقة ميدلسبوره بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد، وذلك حسب ما نقلته "العربية" فى نبأ عاجل لها.وكانت السلطات البريطانية فى وقت سابق، أعلنت عن 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص كانوا على متن السفينة دايموند برينسيس.وتسبب الفيروس كورونا في تعليق رحلات الطيران من وإلى الصين، ما أدى لارتباك كبير في حركة التجارة لأكبر وأقوى اقتصاد عالمي، كما تم إعلان أن إيران منطقة وباء، ما دفع الدول المحطية بها لتعليق الرحلات إليها، في محاولة دولية لمحاصرة المرض الذي ينتشر بصورة كبيرة.وتعد إيران مركز انتشار المرض، وعلى الرغم من الجهود الكبرى التي قامت بها الصين لمنع انتشار الفيروس أكثر وعلى رأسها إغلاق حدود مقاطعة هوبي السبب الرئيسي في كورونا، إلا أن هذه الجهود فشلت وسجلت الصين وفاة 2400 شخص حتى الآن مع 74185 إصابة مؤكدة.