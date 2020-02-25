رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إغلاق مدرسة بريطانية فى منطقة ميدلسبوره بسبب «كورونا»

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:18 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
أعلنت السلطات البريطانية اليوم الثلاثاء، عن إغلاق مدرسة بريطانية في منطقة ميدلسبوره بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد، وذلك حسب ما نقلته "العربية" فى نبأ عاجل لها.

وكانت السلطات البريطانية فى وقت سابق، أعلنت عن 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص كانوا على متن السفينة دايموند برينسيس.

وتسبب الفيروس كورونا في تعليق رحلات الطيران من وإلى الصين، ما أدى لارتباك كبير في حركة التجارة لأكبر وأقوى اقتصاد عالمي، كما تم إعلان أن إيران منطقة وباء، ما دفع الدول المحطية بها لتعليق الرحلات إليها، في محاولة دولية لمحاصرة المرض الذي ينتشر بصورة كبيرة.

وتعد إيران مركز انتشار المرض، وعلى الرغم من الجهود الكبرى التي قامت بها الصين لمنع انتشار الفيروس أكثر وعلى رأسها إغلاق حدود مقاطعة هوبي السبب الرئيسي في كورونا، إلا أن هذه الجهود فشلت وسجلت الصين وفاة 2400 شخص حتى الآن مع 74185 إصابة مؤكدة.

موضوعات متعلقة

مرتضى: «إرادة ربنا فوق الكل.. وأتحدى حد يخصملنا نقطة»

أحمد موسى يكشف تفاصيل وفاة حسني مبارك (فيديو)

ناقد رياضي يكشف مفاجأة: الأمن حرر محضرًا عكسيا ضد الزمالك

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

الصور

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

الأكثر قراءة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

الديب: غدًا جنازة عسكرية لـ«مبارك» بأوامر السيسي

«المركزى»: ارتفاع الذهب 3.75% والنفط 2.06% بسبب «كورونا»

إنفوجراف

image description

محطات فى حياة محمد حسنى مبارك (إنفوجراف)

image description

المستنقعات التركية.. خسائر أردوغان فى سوريا وليبيا (إنفوجراف)

image description

جهود الحماية المدنية في مواجهة الأمطار (انفوجراف)

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

مواد غذائية تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كيف تحمي العين من التهابات الرموش الصناعية؟

أفضل مصادر لإمداد الجسم باليود

الصين تعلن موعد ظهور نتائج علاج كورونا

منوعات

«كورونا» يؤجل مباريات الدورى اليابانى لـ 15 مارس

الفيضانات تضرب العاصمة الإندونيسية

خسارة شركات الأدوية الهندية بسبب كورونا

استقبال حار لـ «كلينتون» في مهرجان برلين السينمائي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين تكريم مجدي يعقوب.. وثقافة العشوائيات!
د. منى حلمى
حذارٍ من الأطفال التعساء
القس. رفعت فكرى
الأصوليون الأحاديون
لواء.حمدى البطران
سوق الأزبكية
المزيد

الثقافة

رشيد غمري يناقش «فراشات أورنينا» بالنيل الثقافية.. غدا

غدًا.. هند عادل تناقش «حب كالأفلام» بالنيل الثقافية

12 عرضًا «مونودراميًا» تفتح الباب أمام التجريب بمهرجان الفجيرة

عبدالله السلايمة يواجه الإرهاب بـ «شمال شرق»