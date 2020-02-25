استكمال مشروعات تنموية وزراعية وتصنيع غذائي بشمال وجنوب سيناء

أكدت الدكتورة فاطمة علي رئيس شعبة البيئة والمناطق الجافة بمركز بحوث الصحراء، أن المركز يواصل استكمال البرامج البحثية الممولة من ميزانية مركز بحوث الصحراء للعام الثالث على التوالي كبرنامج تحسين الإنتاج النباتي وتعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه بجميع المحافظات الصحراوية في مصر ويتم تنفيذه في كل من محافظتي جنوب سيناء في مناطق الطور ورأس سدر ونويبع والوادي الجديد وسيتم العمل في العام الحالي بمحافظة جنوب سيناء.وأضافت فاطمة علي في تصريحات للدستور أنه سيتم استكمال برنامج دور التصنيع الغذائي في التنمية بمجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في منطقة الساحل الشمالي الغربي، كما تم الموافقة على عدد من المشروعات البحثية الممولة من خارج ميزانية مركز بحوث الصحراء ومنها المشروع البحثي للاستفادة من المياه منخفضة الجودة في التشجير للمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة.