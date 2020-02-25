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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ميساء مغربي تدافع عن قصي خولي بعد ظهوره في برنامجها (فيديو)

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:14 م
ميساء مغربي
ميساء مغربي
سناء إسماعيل
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دافعت الفنانة المغربية ميساء مغربي، عن استضافتها للفنان السوري قصي خولي، في الحلقة التي أثارت جدلًا بعد حديثه في فقرة الأب المثالي عن علاقته بطفله الوحيد.

وقالت ميساء مغربي لقناة "دبي": "شهادتي في قصي مجروحة لأننا أصدقاء وأنا وهو من نفس المدرسة التمثيلية وهي الانتحارية في الفن، وكواليسنا كانت لطيفة جدًا وحلو دائمًا أنك تعمل مع ناس في كيمياء معك وتعرف ماذا يقولون حتى بدون أن يتكلموا وتعلم ماذا يغضبهم وتتفادى وهذا ما أفلعه مع كل ضيوفي".

وأضافت: "الحلقة أرى أنها خفيفة الظل مثل ضيفنا".

وكانت ميساء مغربي، قد أكدت في تصريح سابق لها أنها لم تحذف أي مقاطع من حلقتها مع قصي خولي.

وحلقة قصي خولي، في برنامج "دبي كروز"، والذي تقدمه ميساء مغربي، على تلفزيون دبي، قد أثارت حالة جدلًا كبيرًا بسبب فقرة "الأب المثالي"، والتي تحدث فيها قصي عن علاقته بطفله، وأنه يهتم به ويحممه بنفسه ويغير له حفاضاته، وهو الأمر الذي خرجت مديحة الحمداني، زوجة قصي ونفت كل ما ذكره قصي واتهمته بالتمثيل وذلك من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها بسناب شات.

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