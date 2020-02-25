الأحزاب تنعى مبارك: أفنى عمره فى خدمة الوطن

نعت الأحزاب السياسية وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مؤكدة أنه أفنى عمره في خدمة الوطن.ونعى حزب الوفد رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، معتبرا إياه ابنًا بارًا من أبناء القوات المسلحة التي استردت لمصر وللأمة العربية كرامتها.ونعى حزب المصريين الأحرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.كما نعى حزب «المصريين» وفاة الرئيس الأسبق مبارك، مؤكدًا أنه أفنى عمره وشبابه في خدمة مصر وشعبها العظيم.وقال «مستقبل وطن» إن الرئيس الراحل كان أحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، وحافظ طوال الفترة الماضية على أمن واستقرار الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.