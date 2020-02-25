«إثيوبيا» تعلن موعد توقيع اتفاقية سد النهضة

التقى رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، المبعوث الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق.وأوضحت وكالة أنباء السودان سونا، مساء الثلاثاء، أن البرهان التقى بمكتبه بالقصر الجمهوري ظهر اليوم، دسالين الذي حمل رسالة من رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد تتصل بمحادثات سد النهضة الإثيوبي المزمع عقدها يومي 27 - 28 من فبراير الحالي بواشنطن.وقال دسالين إن محادثات سد النهضة قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرًا إلى دور السودان الإيجابي لتجاوز المصاعب التي واجهت التفاوض، وأبان أن آبي أحمد يرغب في توقيع اتفاقية ملء وتشغيل السد بعد الانتخابات الرئاسية الإثيوبية.من ناحيته، ثمّن رئيس مجلس السيادة المستوى المتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرص السودان على تعزيزها والدفع بها إلى الأمام.واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، السبت الماضي، هايلى مريام ديسالين، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي حاملا رسالة منه تضمنت، التأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه إثيوبيا لتطوير علاقاتها وتعزيزها مع مصر.واستعرض السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا السابق قضية سد النهضة في ضوء ما تم التوصل إليه حتى الآن في إطار المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.