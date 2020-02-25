رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كورونا»: يعلق عروضًا موسيقية كبيرة فى إيطاليا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:10 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
تأجلت عروض عازف البيانو الروسي المعروف دينيس ماتسويف، في إيطاليا إلى أجل غير محدد لانتشار وباء فيروس كورونا في شمال إيطاليا، بمعدلات مقلقة.

قال ماتسويف، في صفحته على فيسبوك: إنه كان يخطط لتقديم حفلين موسيقيين يومي 24 و27 فبراير، في كل من روما وبولونيا، لكن العرضين تم تأجيلهما من شهر فبراير إلى شهر آخر، وتعهد عازف البيانو بإطلاع معجبيه على موعد جديد لعروضه الموسيقية. وأضاف أن الحفلين الموسيقيين تأجلا ولم يلغيا نهائيا.

وأعلن في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية: أنه يعوّل على أن تقام العروض عام 2020، كما قال: إنه اضطر إلى إلغاء عروضه الموسيقية التي كان يخطط لإقامتها في أبريل المقبل بالصين.

وأعلنت شركة Paramount أنها أوقفت تصوير الجزء السابع من فيلم "المهمة غير ممكنة" والذي كان من المزمع إجراؤه في البندقية، وذلك لتفشي فيروس "كورونا" في شمال إيطاليا.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا 220 شخصًا، بمن فيهم 6 أشخاص متوفين، وغالبيتهم في محافظة لومباردي بشمال إيطاليا.

موضوعات متعلقة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

مرتضى: «إرادة ربنا فوق الكل.. وأتحدى حد يخصملنا نقطة»

بعد اعتزاله تشجيع النادى.. رامى صبرى يوجه رسالة لجمهور الزمالك

ناقد رياضي يكشف مفاجأة: الأمن حرر محضرًا عكسيا ضد الزمالك

الصور

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

الأكثر قراءة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

الديب: غدًا جنازة عسكرية لـ«مبارك» بأوامر السيسي

«المركزى»: ارتفاع الذهب 3.75% والنفط 2.06% بسبب «كورونا»

إنفوجراف

image description

محطات فى حياة محمد حسنى مبارك (إنفوجراف)

image description

المستنقعات التركية.. خسائر أردوغان فى سوريا وليبيا (إنفوجراف)

image description

جهود الحماية المدنية في مواجهة الأمطار (انفوجراف)

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

مواد غذائية تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كيف تحمي العين من التهابات الرموش الصناعية؟

أفضل مصادر لإمداد الجسم باليود

الصين تعلن موعد ظهور نتائج علاج كورونا

منوعات

«كورونا» يؤجل مباريات الدورى اليابانى لـ 15 مارس

الفيضانات تضرب العاصمة الإندونيسية

خسارة شركات الأدوية الهندية بسبب كورونا

استقبال حار لـ «كلينتون» في مهرجان برلين السينمائي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين تكريم مجدي يعقوب.. وثقافة العشوائيات!
د. منى حلمى
حذارٍ من الأطفال التعساء
القس. رفعت فكرى
الأصوليون الأحاديون
لواء.حمدى البطران
سوق الأزبكية
المزيد

الثقافة

رشيد غمري يناقش «فراشات أورنينا» بالنيل الثقافية.. غدا

غدًا.. هند عادل تناقش «حب كالأفلام» بالنيل الثقافية

12 عرضًا «مونودراميًا» تفتح الباب أمام التجريب بمهرجان الفجيرة

عبدالله السلايمة يواجه الإرهاب بـ «شمال شرق»