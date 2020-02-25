إسبانيا تعلن إصابة جديدة بـ«كورونا» في قطالونيا

ذكرت صحيفة لا فانجارديا الإسبانية، إن السلطات الصحية اكتشفت حالة إصابة بفيروس كورونا في إقليم قطالونيا، اليوم الثلاثاء، وهي الرابعة في البلاد.وجرى اكتشاف إصابة ثلاثة سائحين من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، في وقت سابق، في جزر الكناري ومايوركا.وتسبب الفيروس في تعليق رحلات الطيران من وإلى الصين، ما أدى لارتباك كبير في حركة التجارة لأكبر وأقوى اقتصاد عالمي، كما تم إعلان أن إيران منطقة وباء، ما دفع الدول المحطية بها لتعليق الرحلات إليها، في محاولة دولية لمحاصرة المرض الذي ينتشر بصورة كبيرة.وتعد إيران مركز انتشار المرض، وعلى الرغم من الجهود الكبرى التي قامت بها الصين لمنع انتشار الفيروس أكثر وعلى رأسها إغلاق حدود مقاطعة هوبي السبب الرئيسي في كورونا، إلا أن هذه الجهود فشلت وسجلت الصين وفاة 2400 شخص حتى الآن مع 74185 إصابة مؤكدة.