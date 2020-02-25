داعية: الانصراف من العمل قبل الموعد المحدد «حرام»

قال الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز، إن على كل إنسان مسئول وموظف أن يتقي الله في راتبه، حيث يجب الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، وحتى لو استأذنت من المدير، فالمصلحة الحكومية أو الخاصة ليست ملكًا للمدير فاتق الله.وأضاف ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، "اللي ظلم واحد في فرشة أسنان وأخذها ظلمًا تحرم عليه الجنة، ولا تحملوا الشيوخ فوق طاقتها المشايخ لم يقولوا وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هو من قال".وتابع: "لو أنت مدين لأحد اعطه دينه وأعطى الناس حقوقهم أيا كانت نوعها"، معلقًا "تحللوا من مظالم العباد" مشيرًا إلى أن أكل الحرام يؤذي صاحبه ولا يغذي ولا يكثر، قائلًا: "إن الله إذا غضب على عبد رزقه من حرام فإذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه".