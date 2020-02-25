رئيس مصر للطيران يتفقد مواقع الصيانة (صور)

تفقد الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، مواقع شركة مصر للطيران للصيانة، صباح اليوم.



جولة رئيس مصر للطيران

ورافقه خلال الجولة المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة.

جولة رئيس مصر للطيران

شملت الجولة هنجر 8000 ومجمع عمرة المحركات والإدارة العامة للصيانة اليومية ومختلف مواقع العمل بالمهبط.

جولة رئيس مصر للطيران

واطمأن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة على سير العمل بالمواقع، كما أشاد بالأداء الرجولي للعاملين في مختلف الظروف وأثنى على الإمكانيات الفنية التي يتمتع بها أبناء شركة مصر للطيران للصيانة وتوجه لهم بالشكر لقيامهم بعملهم على أكمل وجه في ظل مختلف الظروف الجوية الصعبة.

جولة رئيس مصر للطيران

وأعرب المهندس إبراهيم فتحي عن امتنانه لهذه الزيارة والتواجد المستمر لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بين العاملين في مختلف الأوقات، مما يرفع الروح المعنوية لهم ويحثهم على تقديم أفضل أداء، وتوجه أيضًا بالشكر والتقدير لكافة العاملين لالتزامهم بتقديم مستوى فني متميز تفخر به شركة مصر للطيران للصيانة.