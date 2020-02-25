العراق: رحلاتنا إلى إيران لإجلاء مواطنينا والبعثات الدبلوماسية فقط

قالت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، إن الرحلات مع إيران مخصصة لإجلاء العراقيين والبعثات الدبلوماسية فقط.وذكر بيان للشركة، أن الرحلات الجوية المباشرة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمرة، ومخصصة لإجلاء العراقيين والبعثات الدبلوماسية فقط لإعادتهم إلى الأراضي العراقية على خلفية التوصيات الصادرة من وزارة الصحة العراقية، والتي تضمنت تحذيرات من الإصابة بفيروس كورونا.ونوهت الشركة إلى أن جميع رحلاتها القادمة تخضع إلى إجراءات صحية صارمة ضمن اللوائح الطبية والسلامة الصحية المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع فرق وزارة الصحة، وإدارة المطارات العاملة في البلاد، والتي تشمل فحص جميع المسافرين عند وصول الطائرة، واتخاذ الإجراءات الصحيحة للتعامل مع الحالات التي يشتبه في إصابتها بعدوى فيروس كورونا.يشار إلى أن وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت اليوم الثلاثاء، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في البلاد إلى 95 شخصا، توفي منهم 15 شخصا.