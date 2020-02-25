الصحة الأمريكية: لا نستبعد ارتفاع عدد الإصابات بـ«كورونا» فى البلاد

قال وزير الصحة الأمريكي أليكس آزار، إنه لا يستبعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وأكد الوزير الأمريكي - وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تعمل على تعزيز جاهزيتها لاحتواء الفيروس من خلال تعزيز العمل المخبري، موضحا أن الإدارة الأمريكية تعمل على تطوير اللقاحات وتفعيل أنظمة الرقابة على الحدود لاحتوائه.