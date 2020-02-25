البحرين: ارتفاع حصيلة الإصابات بـ«كورونا» إلى 23 حالة

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا (المستجد) إلى 23 حالة.وأشارت الوزارة، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات المصابة، وذلك بنقلهم الفوري إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.ولفتت إلى قيامها بالإجراءات والفحوصات اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لهذا الشأن.جدير بالذكر أن الحالات المصابة قد وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطارى دبي الدولي والشارقة الدولي لمدة 48 ساعة.