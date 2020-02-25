«الوطنية للانتخابات» تعلن إجراءات الانتخابات التكميلية لدائرة سمالوط بالنواب

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ظهر الأربعاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن سير عملية إجراء الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة سمالوط في محافظة المنيا.وتجرى الانتخابات التكميلية بسبب خلو المقعد بعد وفاة علي الكيال نائب دائرة سمالوط بالمنيا، وأخطر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المقعد مطالبًا إياها بضرورة اتباع الخطوات الدستورية، لشغل مقعد الدائرة.