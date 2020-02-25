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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن: وضع كورونا فى إيطاليا وإيران مقلق جدًا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:33 م
وزير الصحة الأمريكي
وزير الصحة الأمريكي ألكيس آزار،
وكالات
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قال وزير الصحة الأمريكي ألكيس آزار، الثلاثاء: إن الوضع حول فيروس كورونا بإيطاليا وإيران "مقلق جدًا جدًا.

وأعلن رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أنجيلو بوريلي، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا المستجد" في البلاد إلى 283 حالة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية فى وقت سابق، أنه تم تسجيل 212 إصابة في إقليم "لومبارديا"، و38 إصابة في إقليم "فينيتو" و23 إصابة في "إيميليا رومانيا"، فضلا عن ثلاث حالات في كل من "بييمونتي" و"لاتسيو" وحالتين في إقليم "توسكانا" وحالة إصابة واحدة في صقلية.

ووصل إجمالي عدد الإصابة الـ283، لقي سبعة مصابين حتفهم.

كما أعلنت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الخطير إلى 65 شخصا.

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