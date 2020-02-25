وضع 32 عراقيًا بالحجر الصحى لاحتمال إصابتهم بـ«كورونا»

وضعت السلطات الصحية في مدينة النجف جنوب العاصمة العراقية بغداد، 32 شخصا في الحجر الصحي لاحتمال إصابتهم بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 18-).وقال مصدر صحي في المحافظة: إن عدد الأشخاص المشكوك باصابتهم بفيروس كورونا في النجف بلغ 32 شخصا وتم وضعهم بالحجر الصحي".من جانبها، طالبت الحكومة المحلية في النجف، جميع المحافظات بمنع مواطنيهم من السفر إلى المحافظة إلا للضرورة فقط؛ لأن المدينة الآن في وضع الحجر الصحي.كانت السلطات الصحية في النجف قامت بنقل الإيراني المصاب بفيروس كورونا إلى إيران برا، بعد التنسيق مع الجانب الإيراني حيث سيخضع للعلاج في بلاده.