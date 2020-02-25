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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: إدانة واينستين بارتكاب جرائم جنسية انتصار رائع للنساء

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:56 م
ترامب
ترامب
وكالات
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الحكم بإدانة المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين بارتكاب اعتداءات جنسية يمثل "انتصارا رائعا"، وسوف يبعث برسالة قوية.

وأدانت محكمة أمريكية واينستين، أمس الإثنين، بارتكاب جرائم جنسية بحق امرأتين، وأرسلته إلى السجن، وسوف يصدر الحكم بالعقوبة ضده يوم 11 مارس المقبل.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي في نيودلهي: من وجهة نظر النساء، اعتقد أنه شيء رائع.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هذا الحكم يمثل علامة فارقة بالنسبة لحركة "مي تو" لمكافحة التحرش الجنسي، قال الرئيس الامريكي: اعتقد أنه انتصار رائع، ويبعث برسالة قوية للغاية.

وأضاف: إنني لست من محبي هارفي واينستين. الأشخاص الذين يحبونه هم الديمقراطيون.. ميشيل أوباما كانت تحبه، وهيلاري كلينتون كانت تحبه، فقد كان يعطي أموالا كثيرة للديمقراطيين.

وخلصت هيئة محلفين في قضية واينستين، أمس الإثنين، إلى إدانة قطب صناعة السينما الأمريكية بتهمتي ارتكاب أفعال جنسية جنائية واغتصاب من الدرجة الثالثة، مع عدم إدانته بأخطر الاتهامات التي كانت منسوبة إليه وتتعلق بالاعتداء الجنسي المفترس.

وأدين واينستين بارتكاب عمل جنسي إجرامي فيما يتعلق بإرغام مساعدة إنتاج سابقة تدعى ميمي هالي بممارسة الجنس معه عن طريق الفم عام 2006، وكذلك ارتكاب جريمة اغتصاب من الدرجة الثالثة للممثلة جيسيكا مان عام 2013.

ولم يتم إدانة واينستين بتهمة ارتكاب اعتداء جنسي مفترس، والتي كان من الممكن أن تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

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