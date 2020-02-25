ارتفاع عدد المصابين في حادث دهس بألمانيا إلى 60

قالت متحدثة باسم الشرطة في بلدة فولكمارسن بغرب ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إن نحو 60 شخصا أصيبوا عندما اقتحمت سيارة استعراضا بمهرجان في البلدة أمس الاثنين.كان‭‭ ‬‬قناة (هيسنشاو) المحلية هي أول من أعلنت هذا العدد من المصابين نقلا عن الشرطة.ولم تذكر المتحدثة باسم الشرطة عدد المصابين الذين هم في حالات خطيرة لكنها قالت إن الحادث لم يسفر عن سقوط أي قتلى.