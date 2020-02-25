«المظاليم» سلاح الزمالك في أزمة مباراة القمة
الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:42 م
استقر مسئولو نادي الزمالك على ضم بعض الملفات في قضية مباراة القمة بالأمس أمام الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري، والتي لم يلعبها الفريق بعد تعثر وصول الأتوبيس إلى استاد القاهرة.
وجاء تحرك الزمالك مشابهًا لما فعله جينيراسيون فوت السنغالي في أزمته الشهيرة بالدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا بعدما رفض خوض مواجهة الزمالك على استاد برج العرب بالإسكندرية وتمت إعادة اللقاء.
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وجاء تحرك الزمالك مشابهًا لما فعله جينيراسيون فوت السنغالي في أزمته الشهيرة بالدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا بعدما رفض خوض مواجهة الزمالك على استاد برج العرب بالإسكندرية وتمت إعادة اللقاء.
التفاصيل..
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