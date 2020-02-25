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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تعلن عن إصابة امرأة بـ«كورونا» في صقلية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:40 م
امرأة
امرأة
وكالات
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أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة امرأة بفيروس كورونا في صقلية فيما تمثل أول حالة في جنوب روما في وقت تناضل فيه البلاد لمنع انتشار المرض من منشأة في منطقتي لومباردي وفينيتو في شمال البلاد.

وقال الحاكم الإقليمي لصقلية نيلو موسوميسي: إن سائحة من بيرجامو في لومباردي تم نقلها إلى المستشفى في باليرمو عاصمة جزيرة صقلية بعد تشخيص إصابتها بالمرض، وتم عزل جميع المسافرين معها.

وارتفع عدد الحالات في إيطاليا وهي البلد الأكثر تأثرا بالمرض في أوروبا إلى أكثر من 280 منذ يوم الإثنين، حيث تم الإبلاغ عن 40 حالة جديدة في لومباردي وست حالات جديدة في فينيتو. وظل عدد الوفيات سبعة دون تغيير.

وأدت حالة الطوارئ الصحية إلى هدنة سياسية هشة بين الأطراف المتناحرة في إيطاليا والتي انهارت في وقت متأخر يوم الإثنين، بعد أن لمح رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إلى أن الإهمال في مستشفى في لومباردي قد يكون تسبب في زيادة انتشار المرض.

وقال كونتي، إن المستشفى الذي لم يشر إلى اسمه لم يتبع البروتوكول الصحيح "وهذا ساهم في انتشار المرض" مضيفا أنه قد يدرس سحب بعض صلاحيات المناطق بسبب السياسة الصحية.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي في روما، اليوم الثلاثاء، لمناقشة هذه الأزمة التي ظهرت أولا في الصين وانتقلت الآن إلى حوالي 29 دولة ومنطقة.

وفي حين حذر اقتصاديون من أن تفشي المرض في إيطاليا قد يدفع اقتصادها الراكد بالفعل إلى الكساد، قال مسؤول كبير إن الحكومة قد تحتاج إلى دعوة الاتحاد الأوروبي لتقديم مهلة تتعلق بأهداف ميزانيتها.

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