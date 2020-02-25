«المركزى»: ارتفاع الذهب 3.75% والنفط 2.06% بسبب «كورونا»

كشف التحليل الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي بشأن الأسواق العالمية، عن أن الفترة من 17 حتى 21 فبراير شهدت ارتفاع سعر خام برنت خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 2.06%، بعد أن هدأت مخاوف السوق تجاه انتشار فيروس "كورونا"، وذلك على مدار معظم أيام الأسبوع الماضي.فيما سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا بنسبة 3.75٪، محققة رقمًا قياسيًا على مدى سبع سنوات، حيث تسببت زيادة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في العديد من البلدان خارج الصين، في تعميق المخاوف بشأن تعرض النمو الاقتصادي العالمي لضربة قوية، مما دفع المستثمرين للفرار إلى الملاذ الآمن.وأوضح التقرير أنه بالإضافة إلى مداخلات حكومة الصين المستمرة من أجل دعم اقتصادها، مشيرا إلى تسجيل الارتفاع الأكبر (+ 2.37٪) يوم الأربعاء بعد ورود أنباء بأن الصين تعهدت بدعم اقتصادها مع إعلان الحكومة دراسة الدعم النقدي وعمليات الدمج لإنقاذ صناعة الطيران لديها، كذلك فرضت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، عقوبات على شركة نفط روسية (روسنفط)، بزعم أنها تدعم الرئيس الفنزويلي.و قال التقرير إنه على الرغم من ارتفاع سعر الخام بقياس أسبوعي، فإنه سجل انخفاضًا بنسبة 1.37% يوم الجمعة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في الصين وخارجها، خلافًا للتباطؤ الذي شوهد في بداية الأسبوع، ينتج عنه حالة من القلق بشأن توقعات الطلب على النفط.