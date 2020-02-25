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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رجائي عطية يستعرض برنامجه لدعم شباب المحامين

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:35 م
رجائي عطية
رجائي عطية
الحسين عبيد
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استعرض رجائي عطية المرشح على منصب نقيب المحامين، جزءًا من برنامجه الانتخابي وبرنامج قائمة الإصلاح النقابي، في شأن دعم المحامين والمحاميات الشباب.

وأكد عطية نيته تفعيل وتطوير معهد المحاماة وتحويله إلى مؤسسة علمية وأكاديمية لها طبيعة تطبيقية على أن يتولى إدارة هذا المعهد أحد شيوخ المحامين المشهود لهم بالعلم والخبرة والتاريخ المهني الرفيع، على أن يكون له مركز أمناء به تمثيل لجيل الشيوخ والوسط والشباب، وأن يكون مقره الرئيسي في القاهرة، وله فروع في شتى النقابات الفرعية.

وأضاف: «تفعيل النصوص المنظمة للشركات وإنشاء سجل خاص بالشركات في النقابة وفق أحكام القانون وتشجيع ودعم الشباب لتكوين شركات للمحاماة فيما بينهم، لإنشاء كيانات قوية تستوعب شباب المحامين وتخلق فرص عمل حقيقية لهم».

وأعلن تضمين برنامجه إنشاء صندوق خاصة للمساهمة في مساعدة شباب المحامين على بدء ممارسة المهنة على استقلال، بعد اجتياز المدة التي يقرها القانون للتمرين، سواء في شركات وكيانات خاصة أو مكاتب خاصة على أن يتم توفير موارد الصندوق دون المساس بموارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

ولفت عطية إلى ضرورة إشراف النقابة على تمرين المحامين الشباب وإلحاقهم في المكاتب للتدريب، بما يضمن حقوق المحامي الشباب، ورفع كفاءته المهنية، وضمان حد أدنى لائق لدخله في مقابل الالتزام بواجباته إزاء المكتب الذي يتدرب فيه.

كما أكد أهمية منح جوائز مالية وعينية ومعنوية من نقابة المحامين لتشجيع النابهين من شباب المحامين والمحاميات، وتوفير برامج التدريب والتطوير المهني.

كما اقترح تدبير الزي المناسب لكل من المحامي أو المحامية، من خلال إجراء مناقصات بين الشركات الكبرى للحصول على خصومات جيدة لتنفيذ الزي المناسب للمحامين وتوفيره.

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