جامعة الأزهر تنفي تأجيل الدراسة بفرعي القاهرة والقليوبية غدًا

نفى المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، صحة ما تم ترويجه في بعض وسائل الإعلام حول تعطيل الدراسة غدًا بفرعي القاهرة والقليوبية، مؤكدًا أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن حتى الآن، وأن الدراسة منتظمة غدًا بجميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم ما لم يصدر ويُعلن خلاف ذلك.وكان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قد قرر تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم للطلاب والطالبات، نظرًا للتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن التوقعات بسوء الأحوال الجوية، وكذا وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات الثلاثاء.وطالب المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، وسائل الإعلام بتحري الدقة في كل ما يتعلق بأخبار الجامعة، والرجوع في هذا الشأن إلى المصادر الرسمية المعتمدة والمعلنة الخاصة بالجامعة.