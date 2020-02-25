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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنشيط السياحة تنظم ندوة عن «الوعي السياحي» بالإسكندرية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:22 م
الوعي السياحي
الوعي السياحي
هبه عويضه
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نظّمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، برئاسة محمد سعد، مدير عام الهيئة، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام، الثلاثاء، ندوة عن الوعي السياحي لمختلف الإدارات والأحياء بالمحافظة بعنوان «الوعى السياحى ضروره وليس ترفًا» وذلك بمقر مركز النيل للإعلام.

جاء ذلك بحضور شوقية عبدالوهاب، مدير المركز، والشيخ الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام الدعوة بوعظ الأزهر الشريف ولجنة الفتوى وأمين بيت العائلة بالإسكندرية، واللواء هاشم أبوالفضل، الخبير الاستراتيجي.

وتحدث محمد سعد، مدير عام الهيئة خلال الندوة، عن أهمية برنامج الوعى السياحى فى تنمية الوعى السياحي والأثرى، وبث روح الانتماء والوطنية لدى المواطنين ليعلموا بأن محافظة الإسكندرية تزخر بأماكن أثرية وسياحية تمثل حضارات مختلفة يجب التعرف عليها والافتخار بها.

وتطرق سعد إلى سلوك المواطن تجاه السائح الذى يصدر الصورة الإيجابية عن البلاد، كما تحدث عن دعم الدولة ودعم المحافظة لقطاع السياحة بالإسكندرية، وعن دور الهيئة فى عملية التنشيط السياحى للمحافظة وأنشطة الهيئة المختلفة.

وتم عرض خلال الندوة مقدمة عن دور وأنشطة الهيئة على الحضور، وكذلك أيضًا، فيديو سياحى عن الإسكندرية.

وألقى الدكتور إبراهيم الجمل كلمة عن أهمية إثراء الوعى السياحي لدى المواطن، ودور الأزهر والكنيسة فى التعليم والتربية منذ النشء على حب الوطن.

أضاف اللواء هاشم أبوالفضل، أن هناك مشروعات مختلفة تقوم بها الدولة لدفع عجلة الإنتاج، ودعى إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تؤدى إلى عدم ظهور الإنجازات التى تقوم بها الدولة.

في نهاية الندوة تم فتح النقاش بين الحضور والمحاضرين الذين أجابوا على جميع الأسئلة والاستفسارات بكل شفافية ووضوح.

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