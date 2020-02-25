أفضل مصادر لإمداد الجسم باليود

قال المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر إنه من الأفضل اتباع نظام غذائي محدد لإمداد الجسم بكمية كافية من اليود.ويتعين تناول الحليب ومنتجات الألبان يوميًا، إضافة إلى ضرورة تناول الأسماك البحرية مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع، كما يجب دائمًا استعمال ملح الطعام المعالج باليود وتناول الأطعمة الجاهزة التي تشتمل عليه، وعادة ما يتم الإشارة إلى ذلك على عبوات التغليف.وأضحت الجميعة الألمانية للتغذية أن اليود يعتبر من العناصر النزرة الضرورية لوظيفة الغدة الدرقية وعملية الأيض، ويتعين على البالغين والمراهقين تناول من 180 إلى 200 ميكروجرام من اليود يوميًا، وتبلغ الكمية اللازمة من اليود للأطفال ما بين 100 إلى 200 ميكروجرام.وأشار المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر إلى تحسن إمداد الجسم باليود من خلال استعمال الملح المعالج باليود منذ منتصف الثمانينيات من القرن المنصرم، إلا أن البيانات الحالية تشير إلى أن هذه القيم لا تزال غير مثالية.