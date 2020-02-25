غدًا.. جلسة حاسمة للبرلمان التونسي للتصويت على الحكومة المقترحة

يعقد مجلس نواب الشعب التونسي، غدًا الأربعاء، جلسة عامة حاسمة للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ، التي تحتاج إلى أصوات الأغلبية المطلقة حتى تنال ثقة النواب.وأعلن المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ تركيبة حكومته، يوم 19 فبراير الجاري وتضم 32 عضوًا بين وزراء دولة، ووزراء، وكتاب دولة، موزعين على شخصيات حزبية وأخرى مستقلة، واستغرق الفخفاخ نحو شهر في المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية.ووفقًا للنظام الداخلي للبرلمان التونسي، سيتسلم أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة،غدًا، ملف يتضمن مختصرًا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفًا موجزًا بأعضائها، ويتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يقدم عرضًا موجزًا لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة، قبل أن تحال الكلمة بعد ذلك إلى أعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة.وتحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجددًا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس ثم ترفع الجلسة وتستأنف في اليوم نفسه للتصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو، ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء (109 أصوات).ووقعت، أمس الإثنين، الأحزاب التونسية والكتل البرلمانية المكونة للائتلاف الحكومي على (مذكرة تعاقدية من أجل ائتلاف حكومي "حكومة الوضوح وإعادة الثقة") التي طرحها المكلف بالتشكيل إلياس الفخفاخ، وتضمنت الأسس والمبادئ والمقاربة الحكومية وأولويات المرحلة العاجلة ومتوسطة المدى إلى جانب الآليات.