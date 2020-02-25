لافروف يبحث مع أرياس الوضع فى فنزويلا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا الوضع في فنزويلا وتأثير العقوبات عليها.وذكر بيان للخارجية الروسية أن اللقاء بين لافروف وأرياسا عُقد على هامش الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف.وأضاف البيان "أنه تطوير لنتائج زيارة لافروف إلى كراكاس، واصل الطرفان مناقشة القضايا الملحة للتعاون الثنائي، وشددا على أهمية إيجاد حلول سياسية سلمية للنزاعات الداخلية الفنزويلية.وأوضح البيان أن الوزيرين أكدا خلال مباحثاتهما على الآثار الضارة للعقوبات الأمريكية الأحادية الجانب وغير القانونية ضد فنزويلا على الوضع الاجتماعي والإنساني في البلاد.يُذكر أن وزير الخارجية الروسي كان قد زار فنزويلا في 7 فبراير الجاري.