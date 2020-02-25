رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئولة إيطالية: روما تستعد لدعم الاقتصاد المتأثر بـ«كورونا»

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:07 م
لاورا كاستيللي نائبة
لاورا كاستيللي نائبة وزير الاقتصاد
أ ش أ
طباعة
أعلنت لاورا كاستيللي نائبة وزير الاقتصاد والمالية الإيطالية، اليوم الثلاثاء الاستعداد لدعم اقتصاد البلاد المتأثر بتفشي فيروس كورونا.

وقالت المسئولة الإيطالية في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، إنها تعمل على تنظيم مؤتمر مع وزير التنمية الاقتصادية ستيفانو باتوانيللي، ووزيرة العمل نونتسيا كاتالفو والجمعيات المعنية ولاسيما مع الشركات، مؤكدة استعداد روما للتدخل الفوري لمعالجة تضرر اقتصاد البلاد بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت أن هناك قضايا تتعلق بالشئون المالية والبنوك والحصول على ائتمانات مصرفية، بالإضافة إلى مشاكل الموظفين وقطاع السياحة المضطرب بشكل خاص، وأشارت إلى أنه تم تطبيق قوانين خاصة في ست مقاطعات فقط، لافتةً إلى إمكانية تسجيل تباطؤ في النسيج الاقتصادي في هذه المناطق.

وذكرت صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية، أمس الاثنين، أن تأثير تفشي الفيروس سيقود إلى ركود شبه مؤكد، خاصة بعد أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.3%، كما توقع خبراء في الاقتصاد حدوث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الأول والثاني من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 0.5% إلى 1%.

موضوعات متعلقة

خالد منتصر يهاجم الشيخ الشعراوي بسبب مجدي يعقوب

ناقد رياضي يكشف مفاجأة: الأمن حرر محضرًا عكسيا ضد الزمالك

جمّد العلاقات 9 سنوات واتخذ مواقف صارمة.. إسرائيل تعلق على وفاة حسنى مبارك

تفاصيل وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الصور

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

الأكثر قراءة

وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

«المركزى»: ارتفاع الذهب 3.75% والنفط 2.06% بسبب «كورونا»

أحمد موسى يكشف تفاصيل وفاة حسني مبارك (فيديو)

إنفوجراف

image description

محطات فى حياة محمد حسنى مبارك (إنفوجراف)

image description

المستنقعات التركية.. خسائر أردوغان فى سوريا وليبيا (إنفوجراف)

image description

جهود الحماية المدنية في مواجهة الأمطار (انفوجراف)

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

كيف تحمي العين من التهابات الرموش الصناعية؟

أفضل مصادر لإمداد الجسم باليود

الصين تعلن موعد ظهور نتائج علاج كورونا

تمتع شريك حياتك بنظرة متفائلة يحافظ على الصحة

منوعات

«كورونا» يؤجل مباريات الدورى اليابانى لـ 15 مارس

الفيضانات تضرب العاصمة الإندونيسية

خسارة شركات الأدوية الهندية بسبب كورونا

استقبال حار لـ «كلينتون» في مهرجان برلين السينمائي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين تكريم مجدي يعقوب.. وثقافة العشوائيات!
د. منى حلمى
حذارٍ من الأطفال التعساء
القس. رفعت فكرى
الأصوليون الأحاديون
لواء.حمدى البطران
سوق الأزبكية
المزيد

الثقافة

12 عرضًا «مونودراميًا» تفتح الباب أمام التجريب بمهرجان الفجيرة

عبدالله السلايمة يواجه الإرهاب بـ «شمال شرق»

فاروق حسني يؤجل معرضه حدادًا على روح الرئيس مبارك

ثقافة دمياط تناقش «مشاكل الدمج لذوي القدرات الخاصة»