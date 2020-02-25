مسئولة إيطالية: روما تستعد لدعم الاقتصاد المتأثر بـ«كورونا»

أعلنت لاورا كاستيللي نائبة وزير الاقتصاد والمالية الإيطالية، اليوم الثلاثاء الاستعداد لدعم اقتصاد البلاد المتأثر بتفشي فيروس كورونا.وقالت المسئولة الإيطالية في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، إنها تعمل على تنظيم مؤتمر مع وزير التنمية الاقتصادية ستيفانو باتوانيللي، ووزيرة العمل نونتسيا كاتالفو والجمعيات المعنية ولاسيما مع الشركات، مؤكدة استعداد روما للتدخل الفوري لمعالجة تضرر اقتصاد البلاد بسبب فيروس كورونا.وأوضحت أن هناك قضايا تتعلق بالشئون المالية والبنوك والحصول على ائتمانات مصرفية، بالإضافة إلى مشاكل الموظفين وقطاع السياحة المضطرب بشكل خاص، وأشارت إلى أنه تم تطبيق قوانين خاصة في ست مقاطعات فقط، لافتةً إلى إمكانية تسجيل تباطؤ في النسيج الاقتصادي في هذه المناطق.وذكرت صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية، أمس الاثنين، أن تأثير تفشي الفيروس سيقود إلى ركود شبه مؤكد، خاصة بعد أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.3%، كما توقع خبراء في الاقتصاد حدوث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الأول والثاني من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 0.5% إلى 1%.