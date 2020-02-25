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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

سيامة 23 كاهنًا جديدًا لكنائس الإسكندرية بيد قداسة البابا تواضروس

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:01 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس
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قام قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بسيامة 23 كاهنًا جديدًا للخدمة بكنائس الإسكندرية بقطاعاتها الرعوية الأربعة، من بينهم خمسة كهنة عموم.

وأقيمت صلوات القداس والسيامة بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، صباح اليوم، وشارك فيها من أعضاء المجمع المقدس، أصحاب النيافة: الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والأنبا متاؤوس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (السريان) بوادي النطرون.

كما شارك كل من الأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا مارك، أسقف باريس وشمال فرنسا، والأنبا هرمينا، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية.

كان قداسة البابا قد سيم، أمس، ٢٥ كاهنًا للخدمة بالقاهرة وإيبارشيتي المحلة الكبرى وملبورن بأستراليا ولخدمة الكرازة بالخارج.
البابا تواضروس
البابا تواضروس
البابا تواضروس
البابا تواضروس
البابا تواضروس
البابا تواضروس

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