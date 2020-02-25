حبس عاطلين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسلام

أمرت نيابة السلام، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، إثر إصابة شخص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة.وكشفت التحقيقات نشوب مشاجرة بين الطرفين على أحد المقاهى، فقام المتهمون بالتعدي على المجنى عليه بالسلاح الأبيض.وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام تفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدائرة القسم وإصابة شخص، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بما سبق.