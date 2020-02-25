الخميس.. انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف لشباب المحافظة بعد غد الخميس باستاد أسيوط الرياضى بحى غرب لتوفير 3 آلاف فرصة عمل وتدريب للشباب، بمشاركة أكثر من 40 شركة بالقطاع الخاص.وقال المحافظ إن الملتقى يتيح فرص عمل للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وبدون مؤهل بجميع المجالات بالقطاع الخاص، فضلا عن فرص التدريب على مهارات العمل والتكنولوجيا وريادة الأعمال والمشروعات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنمية الصعيد والقضاء على البطالة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.ومن جانبه، أكد محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن الملتقى يتم تنظيمه، الخميس المقبل، بالاستاد الرياضي بمنطقة الأربعين بحى غرب من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصرا على أن تقدم جميع خدمات التوظيف مجانًا والحضور بالبطاقة الشخصية فقط، لافتا إلى أنه يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي والحضور مباشرة بالمكان والميعاد المحددين https:tinyurl.comqqscpwp.