خادم الحرمين الشريفين وولى عهده يعزيان السيسى فى وفاة حسنى مبارك

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.وقال الملك سلمان في البرقية وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس":" علمنا بنبأ وفاة الرئيس محمد حسني مبارك رحمه الله، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب مصر الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ببرقية مماثلة للرئيس عبدالفتاح السيسي في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك.