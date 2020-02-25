رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خادم الحرمين الشريفين وولى عهده يعزيان السيسى فى وفاة حسنى مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:56 م
خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين وولي عهده
أ ش أ
طباعة
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وقال الملك سلمان في البرقية وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس":" علمنا بنبأ وفاة الرئيس محمد حسني مبارك رحمه الله، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب مصر الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ببرقية مماثلة للرئيس عبدالفتاح السيسي في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

موضوعات متعلقة

ناقد رياضي يكشف مفاجأة: الأمن حرر محضرًا عكسيا ضد الزمالك

الأرصاد تعلن موعد انتهاء سقوط الأمطار وتحسن الجو

«المركزى»: ارتفاع الذهب 3.75% والنفط 2.06% بسبب «كورونا»

خالد منتصر يهاجم الشيخ الشعراوي بسبب مجدي يعقوب

الصور

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

الأكثر قراءة

وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

«المركزى»: ارتفاع الذهب 3.75% والنفط 2.06% بسبب «كورونا»

أحمد موسى يكشف تفاصيل وفاة حسني مبارك (فيديو)

إنفوجراف

image description

محطات فى حياة محمد حسنى مبارك (إنفوجراف)

image description

المستنقعات التركية.. خسائر أردوغان فى سوريا وليبيا (إنفوجراف)

image description

جهود الحماية المدنية في مواجهة الأمطار (انفوجراف)

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

كيف تحمي العين من التهابات الرموش الصناعية؟

أفضل مصادر لإمداد الجسم باليود

الصين تعلن موعد ظهور نتائج علاج كورونا

تمتع شريك حياتك بنظرة متفائلة يحافظ على الصحة

منوعات

«كورونا» يؤجل مباريات الدورى اليابانى لـ 15 مارس

الفيضانات تضرب العاصمة الإندونيسية

خسارة شركات الأدوية الهندية بسبب كورونا

استقبال حار لـ «كلينتون» في مهرجان برلين السينمائي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين تكريم مجدي يعقوب.. وثقافة العشوائيات!
د. منى حلمى
حذارٍ من الأطفال التعساء
القس. رفعت فكرى
الأصوليون الأحاديون
لواء.حمدى البطران
سوق الأزبكية
المزيد

الثقافة

12 عرضًا «مونودراميًا» تفتح الباب أمام التجريب بمهرجان الفجيرة

عبدالله السلايمة يواجه الإرهاب بـ «شمال شرق»

فاروق حسني يؤجل معرضه حدادًا على روح الرئيس مبارك

ثقافة دمياط تناقش «مشاكل الدمج لذوي القدرات الخاصة»