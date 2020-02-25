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محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو: إيران أخفت تفاصيل حول انتشار «كورونا»

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:55 م
بومبيو
بومبيو
آية حسني
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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، مواصلة واشنطن دعم الشعب الإيراني في كافة المجالات.

وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أن إيران تعمدت إخفاء تفاصيل حول انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن واشنطن اكتشفت ذلك.

ولفت إلى أن بلاده وضعت قيودا على السفر لمنع انتشار فيروس كورونا داخل الأراضي الأمريكية.

وحول زيارته إلى الرياض ومسقط، خلال الأسبوع الماضي، قال: السعودية وعُمان شريكان لا يمكن الاستغناء عنهما.

ورأى بومبيو أن "النظام السوري لن يحقق نصرا بتصعيد هجماته في إدلب، والرئيس دونالد ترامب أكد أننا سنتعاون مع تركيا"، مؤكدا أن "دعم ​إيران​ وروسيا للنظام السوري أدى إلى موجة نزوح كبيرة في سوريا".

وأشار إلى التوصل إلى فرصة تاريخية لوقف إطلاق النار في أفغانستان.

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