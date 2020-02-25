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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الإيراني: أعداؤنا يسعون إلى تخويف الشعب

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:47 م
حسن روحاني
حسن روحاني
وكالات
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قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مساء اليوم الثلاثاء، عن تفشي فيروس "كورونا" الجديد في البلاد، إن أعداء إيران يسعون إلى تخويف الشعب.

وجاءت تصريحات روحاني عقب اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة فيروس "كورونا" الجديد.

وأضاف: "أعداء إيران يسعون إلى تخويف شعبها ومنعه من ممارسة نشاطاته اليومية"، معربًا عن أمله أن تجتاز طهران هذه المرحلة، بأقل نسبة من المشاكل والخسائر.

وقال روحاني: "هناك مواقع ووسائل إعلام مغرضة تبث الشائعات عن انتشار فيروس كورونا في بلادنا، ويجب أخذ الإحصاءات الصحيحة بشأن الضحايا من وزارة الصحة والإعلام الرسمي فقط".

وأعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" الجديد ارتفع إلى 14 شخصا بعد تسجيل حالتين جديدتين.

وذكرت وكالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، أن "مصابين بفيروس "كورونا" في مدينة ساوة شمال البلاد توفيا".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها سترسل، اليوم الثلاثاء، فريقين إلى إيران وإيطاليا لبحث انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأصدر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، التوجيهات اللازمة لتفعيل برامج الخلية الوطنية للسيطرة على فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة وإصابة ما لا يقل عن 75 شخصا حتى الآن.

وأغلقت دول مجاورة، منها باكستان وأفغانستان وتركيا والكويت والعراق، حدودها مع إيران، الإجراء الذي وصفه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، بأنه إجراء وقائي مؤقت.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا على الصعيد العالمي 78 ألفا و866 شخصا، توفي منهم ألفان و592 شخصا، فيما شفي حتى الآن 25 ألفا و128 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

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